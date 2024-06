Angleterre, France, Allemagne... Qui sont les grands favoris pour l'Euro 2024 ?

Qui pourrait bien succéder à l'Italie, sacrée à Wembley en 2021 ? L'Euro 2024 débute le 14 juin, en Allemagne, et plusieurs nations se présentent avec un statut de favorite pour reprendre la couronne continentale à la "Squadra Azzurra" comme l'Angleterre, la France, l'Allemagne et d'autres. Europe 1 fait le point sur ces pays capables de remporter le trophée, le 14 juillet prochain.

L'Angleterre, 58 ans après son seul et unique titre

L'Angleterre fait office de grande favorite de cette édition 2024 de l'Euro. Cette grande nation du football attend depuis 58 ans, et son titre de championne du monde 1966, de remporter un nouveau titre, un trophée qui lui a échappé lors de la précédente édition lorsqu'elle s'est inclinée à domicile contre l'Italie. Un échec qui a motivé encore plus les "Three Lions", échouant en quart de finale de la Coupe du monde 2022, mais auteurs d'une campagne de qualification solide avec six victoires et deux matchs nuls, terminant en tête de leur groupe devant... l'Italie.

D'autant que le sélectionneur Britannique, Gareth Southgate, dispose d'une des générations les plus prometteuses de l'histoire de l'Angleterre, avec des jeunes joueurs déjà titulaires dans certains des plus grands clubs européens : comme Jude Bellingham au Real Madrid, Phil Foden à Manchester City, Bukayo Saka à Arsenal.

Un troisième sacre pour les Bleus ?

L'équipe de France fait partie des favorites de ce championnat d'Europe des Nations. Les vice-champions du monde ont fait un presque sans-faute lors de la campagne de qualification avec sept victoires et un nul. Les coéquipiers de Kylian Mbappé auront également à cœur d'oublier leur contre-performance de l'Euro 2021 lorsqu'ils s'étaient inclinés contre la Suisse en huitièmes de finale aux tirs au but (3-3, 5 t.a.b 4).

Didier Deschamps a appelé des joueurs d'expériences comme Olivier Giroud, Antoine Griezmann et N'Golo Kanté et des jeunes pépites comme Warren Zaïre-Emery et Braldey Barcola, tous deux auteurs de bonnes saisons avec le Paris Saint-Germain. Des joueurs de qualité dans chaque secteur du jeu qui permettront peut-être à la France d'être sacrée championne d'Europe pour la troisième fois de son histoire après 1984 et 2000.

>> LIRE AUSSI - Euro 2024 : tout savoir sur le programme des Bleus avant la compétition

L'Allemagne pour marquer l'histoire

Pays hôte de la compétition, l'Allemagne espère faire honneur à son public et réitérer la performance de 2006 lorsqu'elle avait fini troisième de la Coupe du monde qu'elle avait organisée. Une performance qui semble difficile à reproduire vu les dernières performances de la "Mannschaft" dans les grandes compétitions. Éliminée lors des phases de poules des Coupes du monde 2018 et 2022, l'Allemagne avait seulement atteint les huitièmes de finale du précédent Euro.

Mais il ne faut jamais enterrer l'Allemagne, surtout lorsque l'on voit l'effectif qu'a constitué le sélectionneur, Julian Nagelsmann. On retrouve les joueurs du Bayern Munich Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller et Leroy Sané mais aussi la révélation du championnat allemand, Florian Wirtz, champion d'Allemagne avec le Bayer Leverkusen. Et à noter, le retour dans cette équipe du milieu de terrain, Toni Kroos qui prendra sa retraite sportive à l'issue de cet Euro. Des noms de prestige pour aller chercher un quatrième sacre dans cette compétition, ce qui constituerait un record.

Huit ans après, le Portugal peut-il refaire le coup ?

Après son sacre de 2016 en France, le Portugal arrive en Allemagne avec de grandes ambitions. Les hommes de Roberto Martinez ont été les seuls à terminer la phase de qualification en étant invaincus, avec dix victoires. Une performance qui leur accorde ce statut de favoris de la compétition, mais pas que. Le Portugal dispose lui aussi de joueurs présents dans les plus grands championnats : comme Bernardo Silva et Rúben Dias à Manchester City, Bruno Fernandes à Manchester City, Rafael Leao à l'AC Milan et Vitinha au Paris Saint-Germain.

Sans oublier la légende de cette sélection : Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d'or, qui à 39 ans pourrait bien disputer son dernier Euro, a continué d'empiler les buts avec son club d'Al-Nassr, en Arabie Saoudite, et il espère en faire de même en Allemagne pour mener son pays vers un deuxième sacre.

L'Espagne aimerait renouer avec la gloire

La "Roja" se présente en Allemagne avec la volonté de renouer avec le succès qui avait été le sien au tournant des années 2010 lorsqu'elle avait remporté l'Euro 2008, la Coupe du monde 2010 et l'Euro 2012. L'Espagne base son jeu sur son collectif, avec de très jeunes joueurs, notamment ceux du FC Barcelone, Lamine Yamal, Pedri et Cubarsi, avec des joueurs habitués à jouer avec ce maillot espagnol comme Dani Carvajal ou Álvaro Morata.

Passé la déception de l'élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, la "Roja" s'est relevée et a remporté la Ligue des Nations en 2023 face à la Croatie. Lors des qualifications pour l'Euro 2024, les joueurs du sélectionneur Luis de la Fuente ont signé sept victoires et une défaite. Un bilan plus que prometteur, mais la compétition s'annonce rude. L'Espagne devra d'abord sortir du "groupe de la mort" composé de l'Italie, la Croatie et l'Albanie.