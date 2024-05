Euro-2024 : découvrez la liste des joueurs retenus par Didier Deschamps pour disputer la compétition

Fin du suspense. Le sélectionneur Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi soir, dans le journal de 20H de TF1, une liste de 25 joueurs qui s'envoleront pour l'Allemagne en juin prochain pour disputer l'Euro-2024. Avec une surprise de taille : le retour de N'Golo Kanté, qui évolue désormais en Arabie saoudite et qui n'avait plus porté le maillot bleu depuis le 3 juin 2022. Certains joueurs, victimes de pépins physiques ces dernières semaines et dont la présence dans la liste était sujette à interrogations, sont finalement bien présents, à l'image d'Aurélien Tchouaméni, Kingsley Coman ou encore du gardien Mike Maignan.

Les cadres, que sont Kylian Mbappé, le capitaine, mais aussi Antoine Griezmann ou encore Olivier Giroud, seront évidemment de la partie, tout comme la pépite du PSG Warren Zaïre-Emery (18 ans). À noter également la présence d'un autre Parisien, Bradley Barcola, convoqué pour la première fois chez les A. Blessé, Lucas Hernández est forfait pour la compétition. Voici la liste complète des joueurs retenus par Didier Deschamps :