Football : le Bayer Leverkusen termine la saison invaincu, une première en Bundesliga

Assuré du titre de champion d'Allemagne depuis cinq semaines, le Bayer Leverkusen s'est imposé 2 à 1 samedi contre Augsbourg, devenant ainsi le premier club à finir une saison complète de Bundesliga invaincu. Les hommes de Xabi Alonso étendent ainsi à 51 leur exceptionnelle série de matches sans défaite, toutes compétitions confondues, et se trouvent à deux matches d'une saison complète d'invincibilité, puisqu'ils affrontent mercredi l'Atalanta Bergame en finale de la Ligue Europa, et Kaiserslautern (deuxième division) samedi prochain en finale de la Coupe d'Allemagne.

Avec 90 points, Leverkusen devance Stuttgart de 17 points (73 pts), qui s'est imposé 4 à 0 face au Borussia Mönchengladabach, avec un doublé de Serhou Guirassy, ses 27e et 28e buts. L'international guinéen termine deuxième meilleur buteur de Bundesliga derrière l'attaquant anglais du Bayern, Harry Kane, blessé au dos et absent samedi.

Stuttgart chipe la deuxième place au Bayern Munich

Les Munichois, pour le dernier match de Thomas Tuchel dans le costume de l'entraîneur du Bayern, se sont incliné (4-2) à Hoffenheim, après avoir mené 2 à 0 après six minutes et en encaissant deux buts en fin de rencontre. Les coéquipiers de Manuel Neuer cèdent la deuxième place à Stuttgart, qui disputera la Supercoupe d'Allemagne si Leverkusen réalise le doublé Championnat/Coupe d'Allemagne dans une semaine.

A deux semaines de sa finale de la Ligue des champions à Londres contre le Real Madrid, le Borussia Dortmund a offert une sortie rêvée à Marco Reus pour son dernier match sous le maillot du BVB au Westfalenstadion avec une passe décisive et un but lors de la victoire des Jaune et Noir contre Darmstadt (4-0). Pour les places européennes, Francfort a conservé sa sixième place, aux dépens de Hoffenheim, avec un match nul à domicile contre Leipzig (2-2).

>> LIRE AUSSI - Ligue des Champions : le PSG éliminé aux portes de la finale par Dortmund

Dans la course au maintien, l'Union Berlin s'est sauvé au bout du suspense en s'imposant contre Fribourg (2-1). Battu à Heidenheim (4-1), Cologne accompagne Darmstadt en deuxième division alors que Bochum, battu à Brême (4-1) jouera le barrage contre Fortuna Düsseldorf.