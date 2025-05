Honneurs militaires à Olaf Scholz, «chancelier du tournant» pour l'armée allemande

Alors qu'Olaf Scholz doit quitter son poste de chancelier d'Allemagne ce mardi, une cérémonie militaire a eu lieu ce lundi en son honneur. Son ministre de la Défense a déclaré qu'il restera "le chancelier du tournant" pour l'armée allemande dont il a lancé la modernisation.

Le chancelier sortant Olaf Scholz, qui laissera mardi sa place à Friedrich Merz, restera le "chancelier du tournant" pour l'armée allemande, dont il a lancé la modernisation, a salué son ministre de la Défense lundi soir lors d'une cérémonie militaire pour son départ.

Le dirigeant social-démocrate a "posé la pierre angulaire d'une Bundeswehr performante" avec l'enveloppe spéciale de 100 milliards d'euros débloquée après le début de l'invasion russe en Ukraine, le 24 février 2022, a salué Boris Pistorius, lui aussi des rangs du SPD.

"Servir cette Allemagne en tant que chancelier, c'était et cela reste l'honneur de ma vie"

Après cet électrochoc, "l'Allemagne a consolidé et renforcé son rôle en Europe et dans l'Alliance (l'Otan) de manière crédible et durable. Ce progrès porte aussi ta signature, celle du chancelier du tournant", a encore salué Boris Pistorius, reconduit dans le nouveau gouvernement qui doit être nommé mardi.

Mais un rapport publié récemment soulignait que l'armée allemande manquait encore un "peu de tout", entre pénurie de personnel et casernes "délabrées". Lors d'un discours succinct, Olaf Scholz a exprimé sa "gratitude" envers les soldats de son pays, "qui prennent de grands risques".

Il s'exprimait dans la cour du ministère de la Défense à Berlin lors d'une "grande retraite aux flambeaux" en son honneur, plus haute cérémonie protocolaire de l'armée allemande. Friedrich Merz, qui doit être élu mardi matin chancelier par les députés, était présent.

"Servir cette Allemagne en tant que chancelier, c'était et cela reste l'honneur de ma vie", a aussi dit Olaf Scholz, souhaitant à son ex-rival "beaucoup de succès" à la tête du gouvernement. Comme ces prédécesseurs, M. Scholz a eu la possibilité de commander trois morceaux, joués par l'orchestre de la Bundeswehr. Il a choisi des succès des Beatles - "In My Life"- et d'Aretha Franklin - "Respect" - ainsi qu'un passage d'un concert de Johann Sebastian Bach.