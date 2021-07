EN DIRECT - Euro : l'Angleterre domine l'Italie

EN DIRECT

"Home or Rome ?" C'est par ce dilemme qu'on pourrait résumer la finale de l'Euro entre l'Italie et l'Angleterre, dimanche soir (21 heures), à Wembley. Dans le stade londonien, où les supporters des Three Lions seront largement majoritaires, les deux équipes vont tenter de décrocher le sacre, à l'issue d'une compétition aussi prolifique qu'indécise. Le stade de Wembley devrait de nouveau entrer en fusion, comme lors de la victoire acquise en prolongation mercredi contre le Danemark (2-1), devant les 64.950 spectateurs recensés par l'UEFA. Suivez la finale en direct sur Europe 1.

Italie - Angleterre : 0 - 1

But : Luke Shaw (2e)

Le point à la 20e minute : l'Italie est asphyxiée. La Squadra Azzurra n'arrive pas du tout à se défaire du pressing anglais et multiplie les erreurs technique. Le 3-4-3 concocté par Gareth Southgate gène considérablement l'équipe de Roberto Mancini, qui ne parvient pas à développer son jeu habituel.

Le point à la 10e minute : l'Angleterre met une grosse intensité dans ce début de match. Sur la lancée de leur ouverture du score, les Anglais se projettent rapidement vers l'avant et et pressent constamment les joueurs italiens, qui souffrent pour le moment. A noter que le but de Luke Shaw est le plus rapide inscrit dans une finale d'un Euro, selon le statisticien Opta.

Le point à la 2e minute : LE BUUUUUUUUUT DE LUKE SHAW, QUELLE FOLIE ! L'Angleterre ouvre le score d'entrée sur un centre de Kieran Trippier de l'angle de la surface, à droite. Luke Shaw reprend de volée, à gauche à l'entrée des 6 mètres, et marque avec l'aide du poteau un très beau but. Wembley chavire de bonheur dès la deuxième minute grâce à ses latéraux ! Italie 0 - 1 Angleterre

L'Angleterre ouvre le score dès la 2ème minute de jeu sur un centre parfait de Trippier !https://t.co/xDQ1FIsX0m — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 11, 2021

Le point au coup d'envoi : c'est parti entre l'Italie et l'Angleterre !

Le point hymnes : quelle ferveur italienne, quelle communion anglaise ! Les hymnes mettent une ambiance de folie dans les travées de Wembley. L'équipe italienne a comme d'habitude chanté à tue-tête le Fratelli d'Italia, alors que tout le stade a chanté le God Save The Queen avec un bruit à faire trembler tout Londres.

Le point tribunes : Wembley sera déchaîné, environ 7.500 tifosi attendus. L'ambiance autour de Wembley est déjà délirante, et ce devrait être pareil durant toute la rencontre. Il y aura 67.500 spectateurs pour cette finale, dont 7.500 supporters italiens massés derrière un quart de virage. Mais les maillots et drapeaux anglais seront évidemment en grande majorité. On devrait avoir droit à une sacrée ambiance ce soir.

Le point "histoire" : l'Italie pour la passe de deux, l'Angleterre pour une première. L'Italie est à la recherche de son deuxième titre à l'Euro, après sa seule victoire en 1968. La Squadra Azzurra a perdu ses deux dernières finales dans la compétition, en 2000 contre les Bleus puis en 2012 contre l'Espagne, avec un cinglant 0-4. Les Anglais, eux, disputent leur première finale et peuvent donc remporter le premier Euro de leur histoire. Tout un peuple va pousser ses joueurs, à Wembley, pour décrocher ce sacre tant attendu.

Le point sur les équipes : option défensive pour l'Angleterre, du classique côté italien. Le sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate a choisi une option défensive en remplaçant l'ailier Bukayo Saka par le latéral Kieran Trippier dans l'équipe qui débute la finale. Du côté des Azzurri, Roberto Mancini a reconduit le "onze" de départ aligné en demi-finale contre l'Espagne.

Les compostions : Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Phillips, Rice, Shaw - Mount, Kane (cap.), Sterling

Sélectionneur : Gareth Southgate (ENG) Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini (cap.), Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Immobile, Insigne

Sélectionneur : Roberto Mancini (ITA) Arbitre : Björn Kuipers (NED)

Le point sur l'ambiance : Londres est en ébullition. Sans surprise, la passion a envahi les rues de Londres avant la finale. Au "pays du football", l'excitation est à son comble, malgré le rebond de l'épidémie de Covid, et la sélection des "Three Lions" a pu s'en rendre compte dès samedi, escortée à la sortie de son camp de base par des fans en liesse, agitant leurs drapeaux et hurlant leurs encouragements. Dimanche, les rues de la capitale anglaise ont été envaies de supporters.

Des heurts ont éclaté aux abords du stade de Wembley, avec des supporters visiblement sans billet qui ont tenté de s'infiltrer dans l'enceinte sportive avant la rencontre. Une vidéo montre des débordements dans les files de sécurité, avec des affrontements entre fans et forces de sécurité.