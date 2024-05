Euro 2024 : tout savoir sur le programme des Bleus avant la compétition

L’Euro de football approche à grands pas. Pour l’équipe de France qui entamera la compétition le 17 juin, le programme de préparation est bien établi. Didier Deschamps donne en effet rendez-vous à ses joueurs le mercredi 29 mai prochain à Clairefontaine pour le déjeuner. Le groupe ne sera pas au complet, certains joueurs manqueront à l’appel. Les madrilènes Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy qui disputeront le 1er juin la finale de la Ligue des champions ainsi que les joueurs de l’AC Milan Mike Maignan Théo Hernandez et Olivier Giroud en déplacement en Australie seront absents.

Une préparation réduite avant l’Euro

L’équipe de France ne sera au complet qu’à partir du 3 juin. Or, le premier match de l’Euro aura lieu le 17 juin à Dusseldorf face à l’Autriche. La préparation sera courte, beaucoup plus courte par exemple qu’il y a 10 ans pour la Coupe du monde, se désole le sélectionneur Didier Deschamps : "Je me rappelle du bon vieux temps. Avant d’aller au Brésil en 2014, on avait 28 jours pour se préparer. Là, nous n’avons que 14 jours avant le premier match de l’Euro en Allemagne. Toutes les équipes nationales ou presque sont confrontées à cette situation-là. Ce n’est pas un problème et on s’adapte à cette nouvelle donne".

Deux matchs amicaux sont prévus : le 5 juin à Metz face au Luxembourg et le 9 juin à Bordeaux face au Canada. Les bleus s’envoleront quelques jours plus tard en Allemagne à Paderborn, le lieu de résidence pendant l’Euro. Trois matchs du premier tour sont prévus : face à l’Autriche le 17 juin à 21 heures à Düsseldorf, les Pays-Bas le 21 juin à Leipzig à 21heures et la Pologne à Dortmund le 25 Juin à 18 heures. Des rencontres à vivre sur Europe 1.