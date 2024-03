Euro 2024 : Autriche, Pays-Bas, Pologne... Tout savoir sur les adversaires des Bleus en phase de poules

Les Bleus ont évité le pire. Contrairement à l'Euro 2021 où la France s'était retrouvée dans le groupe de la mort (avec l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie), les hommes de Didier Deschamps héritent d'un groupe à leur portée pour la phase de poules du prochain Euro. En quête d'un troisième sacre européen, les coéquipiers de Kylian Mbappé affronteront l'Autriche, les Pays-Bas et la Pologne, qui s'est qualifiée mardi soir lors des barrages. Le 2 décembre dernier, le sélectionneur français assurait déjà que cette poule était "moins pire qu'en 2021", mais qui reste "dense et difficile". Mais ce groupe est-il vraiment aussi "solide" ?

Les Autrichiens, "jamais évident de les jouer"

Pour leur premier match, le 17 juin, les Bleus affronteront l'Autriche, une confrontation inédite dans l'histoire de la compétition continentale. Lors de la phase de qualification, les hommes de Ralf Rangnick avaient fini deuxième de leur groupe, à un petit point de la Belgique. L'Autriche est un adversaire que les Bleus ont affronté pour la dernière fois lors de la Ligue des Nations 2022. Cette sélection avait su tenir tête aux champions du monde 2018 au match aller en obtenant le nul (1-1) avant que la France ne s'impose au match retour (2-0).

"Ce n'est pas évident de les jouer", confie Didier Deschamps. D'autant que "les Autrichiens progressent" et que plusieurs cadres de l'équipe évoluent dans les plus grands clubs européens, comme Marko Arnautovic à l'Inter Milan, Marcel Sabitzer au Borussia Dortmund ou Konrad Laimer qui joue au Bayern Munich. Mais il y aura un absent de taille du côté autrichien : le capitaine, David Alaba. Le défenseur du Real Madrid ne devrait pas être remis de sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche subie le 17 décembre dernier. Une perte difficile à combler pour le sélectionneur autrichien.

Les Pays-Bas, un adversaire bien connu des Bleus

Les Pays-Bas et son sélectionneur, Ronald Koeman, ont un objectif clair en 2024 : être champion d'Europe. Un sacre qui leur échappe depuis 1988. Mais pour cela, il faudra déjà sortir des poules et affronter de nouveau l'équipe de France, le 21 juin. Les deux nations étaient dans le même groupe lors de la phase de qualification pour l'Euro. Les coéquipiers d'Antoine Griezmann s'étaient facilement imposés au Stade de France, 4 à 0 à l'aller, avant de maîtriser leur sujet, 2 à 1 au match retour. Des victoires qui comptent, mais le sélectionneur français préfère rester vigilant : "Cela s’était très bien passé pour nous, mais je n’oublie pas qu’il leur manquait à chaque fois plusieurs joueurs importants".

Et il y a de quoi se montrer prudent lorsque l'on observe l'effectif de cette équipe Néerlandaise qui possède des joueurs de grandes renommées : comme Virgil Van Dijk, Memphis Depay, Frenkie de Jong ou encore la pépite prêtée par le Paris Saint-Germain au RB Leipzig, Xavi Simons. Comme le dit Didier Deschamps lui-même : "Au complet, les Pays-Bas font quand même partie des meilleures nations européennes".

De plus, une statistique peut laisser craindre le pire pour l'équipe de France. Les Bleus restent sur deux défaites consécutives à l'Euro contre les Pays-Bas : 3-2 en 2000 et 4-1 en 2008, à chaque fois lors de la phase de groupes.

Une équipe Polonaise qui avait donné quelques sueurs froides aux Bleus au Qatar

En battant le pays de Galles ce mardi aux tirs au but, la Pologne s'est qualifiée pour la phase de groupes de l'Euro pour la cinquième fois de son histoire, mais le parcours aura été difficile pour y parvenir. Les défaites contre la Moldavie ou l'Albanie ont précipité le licenciement du sélectionneur Fernando Santos, arrivé après la Coupe du monde 2022. Son remplaçant, Michal Probierz a su remobiliser cette équipe qui a finalement décrocher la troisième place de son groupe, synonyme de qualification pour les barrages.

Le 25 juin prochain, la Pologne et la France s'affronteront pour la première fois dans le cadre de l'Euro. Leur dernière confrontation a eu lieu en huitième de finale du Mondial au Qatar. Un match qui avait été longtemps indécis avec des occasions franches pour les Polonais. Mais les Bleus se sont finalement imposés 3 buts à 1. Sur le papier, la France est favorite, mais attention à cette nation qui reste invaincue depuis l'arrivée de son nouveau sélectionneur et qui est capable de poser des problèmes à n'importe quelle équipe lors des grandes compétitions.