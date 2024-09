À la veille de la cérémonie de clôture, Amélie Oudéa-Castera salue «l'engouement populaire» autour des Jeux paralympiques

C'est bientôt la fin de la "parenthèse enchantée". Tout l'été, la France a vibré pour les Jeux olympiques, puis les Jeux paralympiques de Paris. Avec un record de médailles aux JO de 64 médailles et une très belle lancée pour les paralympiques - avec pour le moment 65 médailles, l'Hexagone est l'heureuse victime de l'effet "pays hôte". Preuve en est : les anneaux olympiques resteront sur la tour Eiffel au moins jusqu'en 2028, selon la maire de Paris Anne Hidalgo.

Deux événements qui incarnent une véritable réussite pour Amélie Oudéa-Castera, ministre démissionnaire des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques de France. Interrogé ce samedi au micro d'Europe 1, elle salue un "engouement populaire", notamment pour les Jeux paralympiques, habituellement plutôt délaissé par le public.

"Beaucoup de personnes doutaient" du succès de l'événement

"Je suis très fière et heureuse de voir la mobilisation du public français derrière ces champions. On a eu plus de 2,4 millions de billets vendus. Pour la cérémonie de clôture, pour laquelle il reste encore quelques places, on va être quasiment à l'objectif de vente des 2,5 millions. Si on nous avait dit il y a trois mois qu'on en serait là, je pense que, en tout cas, beaucoup de personnes en doutaient", confie la ministre démissionnaire.

Un engouement qui se traduit en chiffres : plus de 100.000 personnes se sont à nouveau rendues au Club France spécialement pour les Jeux paralympiques et plus de 700.000 supporters également dans les 50 fan zones partout en France, selon les chiffres évoqués par la ministre démissionnaire au micro de Lénaïg Monnier. "Dans un moment pourtant de rentrée scolaire, rentrée au travail, rentrée économique où l'état d'esprit est peut-être un petit peu plus loin de ces moments festifs", note-t-elle.

Quant à la possibilité de rester à son poste de ministre des Sports, dans le nouveau gouvernement de Michel Barnier, Amélie Oudéa-Castera est cependant plus évasive. Évitant la question, elle souligne l'attrait du nouveau Premier ministre pour le sport, puisqu'il avait soutenu la candidature pour les Jeux olympiques d'Albertville en 1982.