Les plus de 60 ans vaccinés avec Pfizer et Moderna : à Paris, des retards à l'allumage

REPORTAGE

La campagne de vaccination contre le Covid-19 a franchi un cap supplémentaire vendredi en France. À partir de ce jour, les personnes âgées de plus de 60 ans avec ou sans comorbidités sont autorisées à prendre des rendez-vous où ils le souhaitent pour se faire injecter une première dose de vaccin, ce qui leur permet d'avoir entre autres accès aux produits à ARN messager de Pfizer/BioNTech et Moderna. Une belle avancée… à condition d'avoir des doses disponibles dans les centres de vaccination, ce qui n'était pas partout le cas à Paris, comme l'a constaté Europe 1 ce vendredi.

"Toujours pas de rendez-vous" pour Béatrice, 61 ans

Dans celui du 15e arrondissement de la capitale, par exemple, il y avait un certain retard à l'allumage. À tel point que la vaccination des personnes de 60 à 69 ans n'a pas du tout pu commencer. "J'avais regardé depuis le début de la semaine si je pouvais prendre rendez-vous. Il n'y avait aucun rendez-vous", explique Béatrice au micro d'Europe 1. Alors cette habitant du quartier de 61 ans comptait beaucoup sur un changement ce vendredi. "J'ai réessayé aujourd'hui puisque c'était ouvert aux plus de 60 ans", poursuit-elle. "Toujours pas de rendez-vous. Aucune possibilité d'en prendre un, même à moyen terme. Et aucune visibilité…"

À Paris, impossible d'avoir un rendez-vous pour ce type de public avant une dizaine de jours. Les sites de réservation sont pris d'assaut. Mais pour Philippe Goujon, le maire LR du 15e arrondissement, le problème reste le manque de doses disponibles pour la capitale. "Au mois d'avril, à Paris, nous avons moins de doses qu'au mois de mars", indique-t-il. "On passe de 40.000 doses hebdomadaires à 30.000 doses pour tout Paris." Évoquant des quantités déjà "très faibles", l'élu regrette qu'elles aient "diminuées ce mois-ci". "On ne pourra pas vacciner toutes ces catégories de personnes supplémentaires avec de moins en moins de doses", s'énerve-t-il.

Près de 23% des majeurs ont reçu une première dose

Par ailleurs, Philippe Goujon explique que deux tiers des vaccins de son centre seraient désormais destinés aux rappels, c'est-à-dire aux deuxièmes doses, ralentissant de fait le rythme des primo-injections.

Reste qu'à l'échelle nationale, la vaccination accélère malgré tout, avec plus de 450.000 injections par jour et près de 12 millions de personnes ayant déjà reçu une première dose. Près de 23% de la population majeure a ainsi reçu une première dose. Le taux passe à 8% concernant ceux ayant reçu les deux doses.

Un nouveau coup d'accélérateur est prévu pour ce week-end avec des créneaux de vaccination prévus, notamment pour les enseignants, policiers et gendarmes de plus de 55 ans. Cela pourrait concerner à terme 400.000 personnes.