EN DIRECT - Coronavirus : plus de 100 millions de cas recensés dans le monde

C’est un chiffre officiel, probablement largement sous-évalué, mais qui donne à voir l’ampleur de la pandémie de coronavirus dans le monde. Le nombre de cas recensés a franchi mardi soir la barre symbolique des 100 millions. Les pays les plus touchés continuent de miser sur la vaccination, comme en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, où Joe Biden a promis un "effort de guerre" pour accélérer la campagne. En France, de nouvelles mesures pourraient être adoptés en conseil de défense mercredi matin, même si l’hypothèse d’un troisième confinement est pour l’heure écartée. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Plus de 100 millions de cas recensés

Plus de 100 millions de personnes ont officiellement été contaminées depuis décembre 2019, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir des bilans fournis par les autorités, mardi à 21H30 GMT. Un quart se trouvent aux Etats-Unis. Au total dans le monde, 100.010.798 cas de Covid-19 ont été officiellement détectés.

Le Royaume-Uni est devenu mardi le premier pays européen à franchir le seuil des 100.000 morts du Covid-19, le gouvernement déployant tous ses efforts dans la vaccination pour sortir de la crise sanitaire aggravée par le variant apparu sur son sol. Il est le cinquième pays le plus endeuillé au monde, derrière les Etats-Unis (425.036 décès), le Brésil (218.878), l'Inde (153.587) et le Mexique (150.273).

Au total, la pandémie a tué au moins 2,15 millions de personnes, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi en milieu de journée. Le nombre de victimes à l'échelle mondiale est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé.

Joe Biden promet "un effort de guerre" sur la vaccination

Alors que les Etats-Unis ont dépassé le seuil de 25 millions de cas confirmés et de 425.000 morts, le nouveau locataire de la Maison Blanche présentait mardi des mesures pour accélérer la distribution des vaccins, qui a connu des retards et des problèmes logistiques à la fin du mandat de Donald Trump. "C'est un effort de guerre", a-t-il lancé, en évoquant un bilan potentiel de 500.000 décès à la fin février.

Contrastant avec la minimisation des risques et les messages contradictoires sur le port du masque et les gestes barrière qui ont caractérisé la présidence Trump, il a averti qu'en attendant l'immunité collective, "ce sont les masques, pas les vaccins, qui sont la meilleure défense".

De nouvelles mesures adoptées en conseil de défense ?

En France, la situation reste tendue sur le front épidémique. Après avoir franchi lundi la barre des 3.000, le nombre de patients hospitalisés dans des services de réanimation pour cause de Covid-19 a continué de croître mardi. Selon les données de Santé publique France, 3.081 personnes se trouvent ainsi dans ses services, soit 40 de plus en 24 heures. Les hôpitaux français accueillent mardi 27.041 patients atteints par le Covid-19, contre 26.924 lundi. Sur les dernières 24 heures, 117 personnes supplémentaires sont donc hospitalisées à cause de la maladie. Par ailleurs, le variant anglais représente près de 10% des cas dépistés en Ile-de-France depuis deux semaines, ce qui augure d'une prochaine hausse "très significative" du nombre de malades, ont indiqué mardi des médecins de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).

Cette situation inquiétante sera l’objet de discussions mercredi matin lors d’un énième conseil de défense. Une certitude : un troisième confinement ne sera pas annoncé à l’issue de la réunion. Le gouvernement attend de pouvoir examiner les résultats de deux études d'impact : l'une sur le couvre-feu à 18 heures, l'autre sur la progression des variants du virus, dont les données complètes sont attendues vendredi.

Pour tenter de limiter la propagation du virus, le conseil de défense pourrait toutefois examiner de nouvelles restrictions pour les déplacements internationaux. La possibilité d’étendre les vacances scolaires pourrait aussi être évoquée. Le gouvernement se penchera aussi sur les "clauses de revoyure" fixées à la fin du mois, comme celle sur les stations de ski, Jean Castex devant recevoir les élus et professionnels de la montagne lundi prochain.

Vaccins : Sanofi va aider Pfizer, l'UE tance les fabricants

Sanofi va aider Pfizer et BioNTech à produire leur vaccin contre le Covid-19 et devrait conditionner plus de 100 millions de doses destinées à l'Union européenne d'ici fin 2021, a annoncé Paul Hudson, le directeur général du laboratoire français.

Mais le sujet reste tendu en Europe. Les fabricants de vaccins anti-Covid, bénéficiaires d'investissements massifs de l'UE, "doivent honorer leurs obligations", a averti la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca, mis en cause en Europe en raison de retards de livraison de son vaccin, ne prend "certainement pas de vaccins aux Européens pour les vendre ailleurs avec profit", affirme son PDG Pascal Soriot. "Cela n'aurait aucun sens", a déclaré le dirigeant français dans une interview donnée mardi à l'alliance LENA (Leading European Newspaper Alliance) dont fait partie le quotidien Le Figaro. Pascal Soriot a tout de même confirmé que son laboratoire ne livrerait que 4,6 millions de doses à la France d'ici fin mars, soit moitié moins que ce qui était convenu.

La chancelière allemande Angela Merkel a appelé à une répartition "équitable" des vaccins dans le monde, alors qu'une concurrence accrue émerge entre pays du fait d'une offre encore réduite des laboratoires pharmaceutiques.