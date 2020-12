Vacances de Noël : quelles destinations sont encore possibles, malgré le Covid-19 ?

INTERVIEW

Mardi, de nouvelles restrictions sanitaires vont entrer en vigueur en France métropolitaine. Les déplacements seront de nouveau autorisés, mais encadrés par un couvre-feu de 20 heures à 6 heures du matin. En revanche les territoires ultramarins échappent à ces mesures. A quelques jours des vacances de Noël, il est donc possible de voyager en dernière minute, malgré les contraintes liées à l'épidémie de Covid-19. Gavin's Clemente Ruiz, secrétaire général à la rédaction du Guide du Routard, délivre ses conseils lundi sur Europe 1.

Cap sur les Antilles

"On va s'en sortir quand même. Rien ne s'arrête, tout continue. Il faut faire pas comme si, mais on va faire un peu avec, au contraire. Avec le masque, la maladie qui est toujours là, le virus qui circule, mais pourtant, on peut partir", assure-t-il. "En effet, les bons plans existent et on peut encore aller, pour 500 ou 700 euros, vers la Guadeloupe, on peut aller vers la Martinique, on peut aller au soleil. Le seul problème, ce sera de choisir l'indice de votre crème solaire."

Les Antilles françaises sont très prisées actuellement, conduisant Air France et Air Caraïbes à augmenter leurs offres de vols. En Guadeloupe, notamment, tous les secteurs touristiques enregistrent une hausse des réservations. Une aubaine pour l'économie locale puisque la période des fêtes correspond habituellement à la haute saison. Selon Gavin's Clemente Ruiz, les Dom-Tom vont être les "stars de la période". "Il y a juste besoin d'avoir sa carte d'identité", explique-t-il. "Il y a plein de promotions, d'avions qui sont rajoutés."

Maroc, Afrique du Sud, Malte, Portugal... ou la montagne

Les voyages vers d'autres destinations sont en revanche plus complexes. D'autant que les réglementations fluctuent régulièrement. Gavin's Clemente Ruiz encourage d'ailleurs les voyageurs à consulter le site internet Routard.com ou celui du ministère des Affaires étrangères avant d'élaborer un voyage. "En Europe, c'est assez compliqué. Il faut à chaque fois, quasiment, faire un test PCR 72 heures avant de partir", analyse-t-il. "C'est quasiment systématique. Et puis même, tout simplement pour votre bien-être et pour votre sécurité, il faut se faire tester avant de partir."

"Il faut bien sûr choisir des destinations où il n'y a besoin que du test PCR et pas de quarantaine à l'arrivée. Par exemple l'Angleterre ou l'Irlande, il faut 14 jours de quarantaine", souligne l'expert en voyage. Il reste alors plusieurs destinations comme le Portugal, Madère, Malte. "Il y a le Maroc aussi, qui réouvre tout doucement ses frontières. On pourra aller se promener à Marrakech, on pourra aller à Fès, on pourra aller dans le désert. On pourra aussi aller un peu plus loin, en Tanzanie, si on a des fonds. Il y a l'Afrique du Sud aussi, qui est ouverte également", liste Gavin's Clemente Ruiz.

Et pour les amoureux de la montagne, malgré la fermeture des remontées mécaniques, des vacances en famille sont encore possibles. "Il n'y a pas que le ski. On peut faire aussi des sorties en raquettes, du ski de randonnée, du ski de fond. On peut faire du parapente aussi, à partir de 5 ans avec les enfants, si on le souhaite", énumère le secrétaire général à la rédaction du Guide du Routard. Certaines stations de sports d'hiver arborent le "Label plus", qui assure un accueil spécifique pour les plus jeunes.