"Une envie de montagne" : les achats de billets de train de dernière minute explosent

REPORTAGE

"On va essayer de faire du ski de fond." Mireille est bien déterminée à "changer de paysage" pour quelques jours. Une semaine après la zone A, c'est au tour de la zone C d'entamer vendredi ses vacances de février. Libérés de la crainte d'un reconfinement imminent, de nombreux Français, comme Mirelle, ont réservé leurs billets de train à la dernière minute. "Paris, c'est vrai que j'arrive à saturation", confie-t-elle au micro d'Europe 1 sur l'un des quais de la Gare de Lyon.

"C'est une grosse bouffée d'air frais"

"Il y a une réelle envie de montagne, de bouger, de voir un autre paysage, c'est une grosse bouffée d'air frais." Chaussures de neige aux pieds, elle assure même être disposée à rester confinée dans son chalet en cas de nouvelles annonces du gouvernement.

Car le ministre de la Santé Olivier Véran a une nouvelle fois prévenu jeudi, lors de sa conférence de presse : si les données épidémiologiques s'affolent, le gouvernement n'hésitera pas à prendre des mesures "type confinement". Une épée de Damoclès qui a poussé Marie à prendre des billets direction la Franche-Comté pour retrouver "sa grand-mère, ses oncles et ses tantes" quelques jours en milieu de semaine. "Je vais les voir parce que je me dis que s'il y a un nouveau confinement, je ne pourrai plus le faire" glisse-t-elle.

42% de billets vendus en moins

Si la SNCF indique que le rythme des réservations de billets de train s'est nettement accéléré depuis une dizaine de jours, cela n'empêche pas les ventes d'être largement en deçà des standards habituels. Quelque 2,3 millions de billets TGV inOui, Ouigo et Intercités avaient été vendus vendredi pour les vacances de février, contre 4 millions à la même date en 2019 et 2020, précise ainsi le porte-parole de l'entreprise. Soit une baisse de 42%.