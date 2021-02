EN DIRECT - Coronavirus : Olivier Véran attendu en Moselle, où la circulation des variants inquiète

EN DIRECT

Malgré une légère inflexion du nombre des nouvelles hospitalisations dues au Covid-19 sur une semaine, les indicateurs de suivi de l'épidémie restent particulièrement élevés en France, notamment le nombre de malades en réanimation, bien au-delà des capacités du pays avant le déclenchement de la crise. La circulation des nouveaux variant laisse toujours craindre une flambée des contaminations, notamment en Moselle où le maire de Metz réclame un reconfinement local. Dans le reste du monde, les Etats-Unis ont commandé 200 millions de doses de vaccin et Melbourne vient d'ordonner un confinement de cinq jours, en plein Open d'Australie.

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants, suivez avec nous l'évolution de la situation :

Les informations à retenir : Le ministre de la Santé est attendu en Moselle, où un nombre inquiétant de cas de variants ont été détectés

Le festival Solidays et le carnaval de Nice ont été annulés

Après feu vert de la Haute autorité de santé, les tests salivaires vont être déployés dans les écoles

En France, la situation en Moselle inquiète

Le ministre de la Santé s'est inquiété jeudi soir de la situation en Moselle, où un nombre important de cas de variants sud-africain et brésilien du coronavirus ont été détectés, risquant de mettre à mal la relative stabilité du pays sur le plan épidémiologique. "Il nous faut être prêts à agir évidemment, si la situation devait le nécessiter, afin de protéger la population dans un territoire qui a déjà payé un lourd tribut à la pandémie", a affirmé Olivier Véran lors d'une conférence de presse.

Il se rendra dès vendredi dans le département, où ont été identifiés plus de 300 cas de mutations de variants sud-africains et brésiliens "ces quatre derniers jours". Des mutations qui pourraient être "moins sensibles à certains vaccins disponibles" et "échapper aux anticorps fabriqués" par les personnes guéries du Covid-19, a-t-il souligné. Sans plus attendre, le maire (LR) de Metz François Grosdidier s'est prononcé, sur BFMTV, en faveur d'un reconfinement local. Comme on lui demandait s'il y avait urgence à reconfiner la Moselle, il a répondu : "Je pense que oui, hélas".

En dépit de cette situation, qualifiée d'"inquiétante" par le ministre, la circulation du coronavirus reste stable en France, où le gouvernement va disposer d'un nouvel outil avec les tests salivaires à l'école.

Un nombre des contaminations élevé, mais une légère inflexion des hospitalisations

21.063 cas positifs de Covid-19 ont été comptabilisés en 24 heures par Santé publique France jeudi, dans la moyenne des derniers jours. "Le couvre-feu permet un contrôle épidémique que nous suivons jour après jour", a assuré jeudi devant les députés le directeur général de la santé, Jérôme Salomon.

Signe encourageant, les nouvelles entrées à l'hôpital sur une semaine sont repassées sous la barre des 11.000. Mais la charge reste élevée avec environ 27.000 malades du Covid-19 toujours hospitalisés. À l'heure actuelle, le ministère de la Santé dénombre "à peu près 5.800" patients soignés dans des services de réanimation en France, toutes pathologies confondues, a relevé devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale la directrice générale de l'offre de soins, Katia Julienne. Un chiffre supérieur aux capacités du pays avant la crise sanitaire (5.100 lits de réa). Parmi ces malades, un peu plus de 3.300 sont atteints du Covid-19.

Dans les Hauts-de-France, où la situation épidémique s'est dégradée dans les environs de Chauny (Aisne), le Dunquerquois (Nord) et l'ouest de la Somme, l'Agence régionale de santé (ARS) a demandé aux hôpitaux d'augmenter leurs capacités de réanimation de 600 à 650 lits.

La vaccination reste la seule perspective de sortir du tunnel, mais elle ne se dessine pas pour tout de suite. 2.060.675 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. Au mois de février, près de 440 personnes atteintes du Covid-19 sont mortes chaque jour dans les hôpitaux ou les Ehpad, pour un total de 80.803 depuis le début de l'épidémie qui frappe surtout les personnes âgées.

Déploiement des tests salivaires

Sur le front du dépistage, la Haute autorité de santé (HAS) a donné, sans surprise, son feu vert aux tests salivaires pour les personnes sans symptômes, qui ont l'avantage d'être moins désagréables que ceux nécessitant l'introduction de l'écouvillon dans le nez. La HAS recommande de les étendre "surtout au dépistage itératif (répété, ndlr) dans des populations ciblées telles que les écoles, les universités, les Ehpad, les personnels soignants", a précisé sa présidente, Dominique Le Guludec.

"Nous avons décidé de le déployer d'abord dans les écoles", a expliqué le Premier ministre Jean Castex, dans un établissement scolaire du XIIIe arrondissement parisien, où l'AP-HP conduit une opération pilote dès cette semaine. Fixant un objectif d'au moins 200.000 tests par semaine dans un premier temps, Jean Castex a également évoqué leur intérêt pour les soignants, "des populations qui sont obligées de se tester souvent". En revanche, il ne s'agit pas de tests rapides, comme les tests antigéniques, et le délai de rendu des résultats est similaire aux tests RT-PCR (environ 24 heures).

Pas de Solidays, ni de carnaval

Signe que la crise va durer, le festival de musique Solidays, qui permet de financer l'association Solidarité sida et qui devait se dérouler du 18 au 20 juin, est annulé pour la second année consécutive. Le Carnaval de Nice, prévu pour débuter samedi, n'aura pas lieu non plus.

L'Europe reste "vulnérable"

Malgré une tendance à la baisse des cas, "l'écrasante majorité des pays européens reste vulnérable", a affirmé l'OMS Europe jeudi, mettant en garde contre "un faux sentiment de sécurité" à cause du nombre encore faible de vaccinés. De plus, la question des variants du coronavirus vient bousculer l'optimisme né de la mise au point de vaccins, et entraîne de nouvelles restrictions.

L'Allemagne va fermer ses frontières, à quelques exceptions près, avec la République tchèque et la région autrichienne du Tyrol, qui enregistrent de forts taux d'infection aux variants très contagieux, a annoncé le ministre de l'Intérieur Horst Seehofer. Le gouvernement tchèque a annoncé jeudi isoler trois cantons, dont deux à la frontière avec l'Allemagne en raison de la prévalence du variant britannique du coronavirus. Les habitants ne sont pas autorisés à quitter ces territoires, et personne ne pourra y entrer sauf exceptions, a indiqué Prague.

Les étapes de Coupe du monde prévues en Norvège en mars dans différentes disciplines (ski alpin, ski de fond, saut à ski, combiné, biathlon) ont été annulées en raison de la pandémie, ont indiqué les Fédérations internationales de ski et de biathlon.

Des soignants français et luxembourgeois envoyés au Portugal

Le Portugal va accueillir la semaine prochaine deux équipes de soignants envoyées en renfort par la France et le Luxembourg pour aider deux hôpitaux débordés par l'afflux patients souffrant du Covid-19, a annoncé jeudi le gouvernement de Lisbonne. "Le ministère de la Santé a accepté l'aide proposée par les gouvernements luxembourgeois et français" pour soutenir les services de soins intensifs "d'hôpitaux sous grande pression", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Un médecin et trois infirmiers français travailleront à l'hôpital d'Almada, dans la banlieue sud de Lisbonne, et l'équipe luxembourgeoise, composée de deux médecins et deux infirmiers, va renforcer les équipes de l'hôpital d'Evora (sud-est), a précisé le ministère de la Santé, ajoutant que leur arrivée était prévue "dans la semaine du 15 février" et qu'ils resteraient pour une période de "15 jours".

Hormis les micro-Etats, le Portugal est devenu en janvier le pays au monde le plus durement frappé par l'épidémie de coronavirus, en rapport avec sa population d'environ 10 millions d'habitants. L'explosion de nouveaux cas a provoqué une saturation de nombreux hôpitaux, surtout dans la région de Lisbonne.

Washington commande 200 millions de doses supplémentaires de vaccin

Joe Biden a annoncé l'achat de 200 millions de doses supplémentaires de vaccin contre le Covid-19, qui devraient permettre aux Etats-Unis de posséder assez de doses d'ici fin juillet pour vacciner la grande majorité de la population. Ces doses supplémentaires - 100 millions à la société Moderna et 100 millions à Pfizer - s'ajoutent aux 200 millions de doses déjà commandées à chaque société.

Un anti-inflammatoire réduirait les risques de décès

Un médicament anti-inflammatoire, le tocilizumab, réduit le risque de décès chez les patients hospitalisés atteints de Covid-19 sévère, selon les résultats du vaste essai clinique britannique Recovery. "Pour 25 patients traités par tocilizumab, une vie supplémentaire serait sauvée", indiquent les responsables de l'essai.

Melbourne confinée, l'Open d'Australie à huis clos

Un nouveau confinement de cinq jours, pour tenter d'endiguer l'apparition d'un variant du coronavirus, a été ordonné vendredi à Melbourne en plein Open d'Australie, mais le tournoi de tennis pourra se poursuivre à huis clos. Une bulle sanitaire va être mise en place autour des joueurs de l'Open d'Australie afin que le tournoi puisse se poursuivre après l'annonce d'un confinement de cinq jours à Melbourne, a déclaré vendredi le chef de Tennis Australia, Craig Tiley.

Plus de 2,35 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 2,35 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles jeudi en milieu de journée. Le Moyen-Orient a franchi la barre des 100.000 morts. Quant aux décès dus au Covid-19 en Afrique, ils "ont augmenté de 40%" en un mois, s'est alarmée jeudi l'OMS, s'inquiétant du sort d'un continent confronté à de nouveaux variants plus contagieux.

Après les Etats-Unis (475.040 morts), les pays les plus endeuillés sont le Brésil (236.201), le Mexique (169.760), l'Inde (155.360) et le Royaume-Uni (114.851).

Le nombre des victimes est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé mais exclut les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme cela a été le cas en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.