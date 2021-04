Télétravail et vacances scolaires : une entreprise du Nord offre des congés à ses salariés

REPORTAGE

Pour compenser la double peine "télétravail et enfants en vacances", le patron d’une entreprise du Nord offre des vacances à ses salariés. Face aux mesures exceptionnelles mises en place pour faire face à la pandémie de Covid-19, chacun sa méthode pour trouver des solutions aux problèmes de garde d’enfants durant les vacances à la maison et sous restrictions. Sarbacane, une société parmi les leaders du marketing numérique de Hem, dans la région lilloise, elle, a choisi d'offrir une semaine de congés supplémentaire à ses salariés.

"Ça évite d'aller puiser dans les congés, et de les garder pour cet été"

À l'annonce des écoles fermées et des vacances avancées de deux semaines, Paul de Fombelle, le directeur général de chez Sarbacane a tout de suite senti un petit vent de panique chez ses 110 salariés. "En pratique, c'est simple, on a vraiment beaucoup de jeunes familles et tout le monde se posait la question de savoir 'Qu'est ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va poser une semaine de vacances maintenant, parce qu'il faut qu'on trouve une solution pour faire garder les enfants ? Oui, mais c'est dommage pour cet été'... Là, on on a réglé le problème", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Régler le problème en offrant cinq jours de congés supplémentaires. De quoi permettre, par exemple, à Cécile Leroy, responsable RH, d'assurer la garde de ses deux enfants de 2 et 6 ans. "J'ai fait poser les cinq jours d'affilée pour m'occuper d'eux toute la semaine prochaine. C'est vraiment une chance parce que le besoin est là tout de suite maintenant, ça évite d'aller puiser dans les congés et de les garder pour cet été, c'est vraiment une opportunité pour nous", se réjouit-elle.

"Les équipes ont une certaine fatigue"

Ces cinq jours offerts ont été offerts en guise de gratification. Après une année de forte croissance pour l'entreprise, mais aussi parce qu'entre télétravail et contraintes sanitaires, beaucoup de collaborateurs avaient besoin de cette pause. "On connaît tous dans notre entourage des personnes pour qui la situation commence à être longue", reconnait Paul de Fombelle. " et on voit que même avec des très bons résultats, les équipes ont une certaine fatigue et il faut savoir aussi prendre soin de soi dans des périodes qui sont compliquées."

Ces congés payés ont donc tous été pris sur le compte de l'entreprise. Entreprise qui d'ailleurs, depuis le début de la crise, n'a sollicité aucune aide financière publique.