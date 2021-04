Pour gérer fermeture des écoles et vacances, les grands-parents à la rescousse

REPORTAGE

Après l'annonce d'une fermeture des écoles à partir de lundi, les familles recherchent des solutions pour organiser télétravail, école à la maison et vacances de Pâques. Activités extra et périscolaires seront fermées, mais les familles pourront se déplacer hors de leur département pour "accompagner ou aller chercher un enfant chez un parent ou un grand-parent". Une solution choisie par de nombreux Français, d'autant que les personnes âgées sont désormais nombreuses à être vaccinées contre le Covid-19.

"Pour eux, c'est un peu une colonie"

Monique et Marc, deux retraités de Cysoing, dans le Nord, vont accueillir leurs cinq petits-enfants, âgés de 2 à 8 ans. "S'il fait beau, on va mettre la piscine à bulle et le trampoline dehors. On a la chance d'avoir un grand jardin donc c'est très agréable pour eux. Et puis on fera de la trottinette dans l'allée", imagine déjà Monique. "Ils vont dormir dans la même chambre. Pour eux c'est un peu une colonie, ils sont plutôt contents", renchérit Marc.

Si le salon a déjà pris des airs de salles de jeux, les plus grands, eux, auront droit à l'école à la maison. "J'ai un peu d'expérience comme je suis une ancienne maitresse à la retraite. On va reprendre du galon", s'amuse Monique.

Des précautions sanitaires

Au sujet du Covid-19, le couple n'est pas trop inquiet. "On l'a déjà eu donc on est bien immunisé. Et puis il y a une vigilance dans la famille donc ça va bien se passer", souligne la retraitée. Même son de cloche du côté de Geneviève et son mari, retraités dans le Midi, qui attendent l'arrivée de leurs petits enfants. Vaccinés la semaine dernière, ils prendront quand même de strictes précautions. "On va leur demander de faire un test PCR. Mais a priori on sera quand même un peu mieux protégés."

Les uns comme les autres ont à cœur d'aider leurs enfants à traverser cette période complexe. "Les petits étaient restés à Paris avec leurs parents pendant le premier confinement et je ne sais pas si le résultat scolaire a été bien brillant. Si on les récupère, peut-être que pour les parents ce sera plus facile de travailler", explique Geneviève. Monique et Marc non plus n'ont pas hésité à donner un coup de main. "Il faut aider nos enfants, être présent pour tout le monde."