Vacances scolaires et télétravail : comment occuper les enfants ?

Faire de la pâte à sel, des activités culinaires ou tout simplement discuter… C’est un luxe réservé aux parents qui ne travaillent pas en même temps que leurs enfants. Pour ceux qui allient télétravail et garde d’enfants, c'est plus compliqué d'occuper leurs progénitures pendant les vacances scolaires. Le pédopsychiatre Stéphane Clerget vous donne quelques conseils pour que vos enfants passent deux bonnes semaines, lundi sur Europe 1.

Les parents en télétravail pendant ces deux semaines de vacances vont devoir redoubler d’inventivité. Pour Stéphane Clerget, il n’y a donc pas de secrets : "il faut s’organiser". Il conseille donc de préparer comme "un emploi du temps" composé "de loisirs qui ne soient pas uniquement des écrans mais des temps de lecture et des temps de jeux de société par exemple".

Participer "aux activités de la maison"

Le pédopsychiatre ajoute que "les plus grands des enfants doivent s’occuper des plus petits", une fois que cet emploi du temps est mis en place. Il faut également que les enfants participent "aux activités de la maison". Ils doivent "préparer la cuisine, mettre la table ainsi que ranger la maison".

Pour ceux qui ont pu envoyer leurs enfants chez les grands-parents : "c'est l'une des meilleures solutions", poursuit Stéphane Clerget. Les grands-parents sont plus disponibles, les enfants ont un autre rythme, une autre alimentation et d'autres échanges. Ils peuvent notamment en apprendre plus sur la vie de leurs parents.