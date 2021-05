Réouvertures, couvre-feu, masque...Ce qui change à partir de mercredi

DÉCRYPTAGE

La vie d'après le Covid n'est pas pour tout de suite, mais les Français ont hâte de retrouver un peu de celle d'avant, avec la réouverture mercredi de nombreux commerces ou lieux de culture, fermés depuis des mois.

Celle des terrasses est particulièrement attendue, avec notamment une ruée sur les restaurants étoilés, malgré une météo capricieuse. Voici ce qui va changer à partir de ce mercredi.

Réouverture des terrasses à 6 par table

A Paris comme ailleurs, les cafetiers se sont activés mardi pour ressortir tables et chaises, tandis que les camions de livraison apportaient les fûts de bière. Mais malgré l'enthousiasme, rouvrir les terrasses ce mercredi ne va pas forcément de soi puisque ce sera sous conditions : tables de six personnes maximum, avec une jauge à 50% de la capacité.

"On est ouvert normalement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc là, avec une ouverture de 12 heures par jour, ça ne sera pas la même chose", confie à Europe 1 Grégory Desbrandes, gérant d'un restaurant du quartier Saint-Michel à Paris. La réouverture des terrasses est "un symbole, une étape fondamentale", a jugé le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, lors d'une visite chez un restaurateur parisien. "L'économie française va se redresser", a-t-il voulu croire.

Cinémas, théâtres et musées avec jauge après 203 jours de fermeture

Après 203 jours de fermeture d'affilée qui les a mis en péril économique, cinémas, théâtres et musées pourront également rouvrir au public avec des jauges maximales de fréquentation. Elles seront de 8m2 par visiteurs pour les musées, monuments et centres d’art ; les salles de cinéma et de spectacle accueilleront quant à elle un public assis dans la limite de 35% de leur plafond de jauge habituel et de 800 spectateurs.

Une vingtaine de films sortiront en salles dès le 19 mai. Au Max Linder, un cinéma parisien, on attend avec impatience le retour des spectateurs, et la première séance prévue affiche déjà complet.

Côté musées, "l'exposition attend le public depuis six mois, accrochée aux murs", assure à l'AFP Laurence des Cars, directrice du musée d'Orsay à Paris. "On aura un Chambord tout beau tout propre pour la réouverture", affirme de son côté à Europe 1 le directeur du château Jean d’Haussonville, château qui rouvre ce mercredi comme les musées et autres monuments historiques français.

Les magasins et centres commerciaux rouvrent

Autre réouverture encadrée, celle des magasins de vêtements et de jouets ou de certaines activités sportives. Les centres commerciaux de plus de 2.000 m² vont à nouveau pouvoir recevoir du public, alors que depuis le 31 janvier, seuls les commerces alimentaires étaient autorisés à ouvrir dans ces grandes surfaces.

Maintien du couvre-feu repoussé à 21 heures

Pour autant, mercredi est loin de marquer un retour à la normale : appliqué sur tout le territoire depuis le 16 janvier à 18 heures puis 19 heures, le couvre-feu sera décalé très progressivement. Il sera repoussé à 21 heures, avant d'être décalé à 23 heures le 9 juin puis, si la situation sanitaire le permet, de disparaître le 30.

Le masque à l'extérieur toujours d'actualité, sauf dans certaines zones d'Ardèche

Pas encore question non plus de se passer du masque à l'extérieur. "Si la circulation du virus continue à baisser, ça va être rapidement envisagé", a quand même promis le ministre de la Santé Olivier Véran, lundi soir sur BFMTV. "Je ne peux pas donner de date aujourd'hui, ce ne serait pas honnête de ma part. Mais dès lors que nous pourrons nous retrouver, envisager sereinement la fin des gestes barrières et la fin du masque à l'extérieur, nous n'attendrons pas 24 heures. Nous le dirons immédiatement. Et j'espère sincèrement que ce sera cet été", avait-il déjà déclaré le 4 mai sur Europe 1.

En Ardèche, ce sera toutefois déjà le cas dès mercredi, mais seulement dans les zones à faible densité de population, a annoncé la préfecture.

Poursuite de la campagne de vaccination

Parallèlement aux réouvertures, la France poursuit sa campagne de vaccination, après avoir atteint son objectif de 20 millions de premières injections de vaccins au 15 mai. "Il va falloir rester à un plateau très haut dans les centres de vaccination pour tenir l'objectif des 30 millions d'injections à mi juin", a souligné le ministère de la Santé mardi.

Car les derniers chiffres confirment la désaffection du public envers le vaccin d'AstraZeneca, réservé aux plus de 55 ans en raison des risques rarissimes de thromboses graves. Dimanche soir, le taux d'utilisation des doses était de 92% pour Pfizer/BioNTech, 88% pour Moderna, mais seulement de 56% pour AstraZeneca.

Pour tenter de limiter les risques, l'exécutif promet aussi de revoir sa stratégie de repérage et d'isolement des personnes contaminées, jugée trop peu efficace par les spécialistes. "Il faut qu'on arrive à faire une nouvelle évolution de ce tester-alerter-protéger de façon à capter les chaînes de contamination beaucoup plus vite que l'été dernier. La vaccination seule ne peut pas arrêter la contamination", reconnaît-on à l'Elysée.

Les réouvertures de mercredi ont lieu au moment où l'épidémie recule nettement. Le taux d'incidence a chuté à 142 nouveaux cas pour 100.000 habitants sur sept jours, contre plus de 400 début avril. Cela se voit à l'hôpital, où le nombre de malades du Covid-19 atteignait moins de 23.000 lundi (22.749), au plus bas depuis octobre.