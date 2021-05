Le cinéma, c’est bon pour le moral… et pour la santé

Plus que quelques heures avant de pouvoir, enfin, retourner au cinéma. Mercredi, en même temps que les terrasses et certains lieux culturels, les salles obscures rouvrent leurs portes. Une bonne nouvelle pour le moral des cinéphiles, mais aussi pour la santé des spectateurs, petits et grands, assure Jimmy Mohamed, le consultant santé d’Europe 1.

"Aller au cinéma, c'est le deuxième loisir qui donne le plus envie aux Français, juste derrière manger au restaurant. Et près de six Français sur dix déclarent vouloir aller voir un film en salle. Alors, avec l'abondance des plateformes numériques, on pourrait se dire que le cinéma n'a pas d'intérêt particulier. Sauf que vous ne consommez pas un film sur le grand écran de la même façon que devant votre télévision. Pour aller au cinéma, vous allez probablement vous donner rendez-vous, faire la démarche de vous habiller - enfin, je l'espère - de sortir, de marcher, de vous retrouver et profiter tout simplement de votre séance en pleine conscience.

Et n'oubliez pas que le cerveau aime la frustration. Il est dans l'attente et ça va permettre de renforcer le pic de dopamine, et donc tout simplement d'augmenter votre plaisir. Au-delà du lien social et du divertissement, en allant au cinéma, vous êtes dans une démarche active, contrairement à l'excès de films ou de séries qu'on peut consommer sur notre canapé. Vous allez donc rendre l'expérience du grand écran tout simplement plus savoureuse. Et je ne parle même pas du pop corn caramélisé que vous pourrez consommer.

Le cinéma, bon aussi pour les enfants

On le sait, les enfants adorent aller au cinéma et c’est bon pour leur développement, car ça permet tout simplement de renforcer le lien et de passer du temps avec les parents en proposant une activité dont eux aussi ont été privés depuis longtemps.

Et puis, en fonction du film que vous allez choisir, il y a souvent, comme dans les fables de La Fontaine, une intrigue qui laisse place à un enseignement aux enfants. Si on prend l'exemple de mon film préféré, Toy Story, les enfants vont apprendre la loyauté de Woody. Et puis, je vous rappelle la célèbre formule dans Le roi lion, ‘Hakuna Matata’, permettant de prendre tout simplement la vie du bon côté.

Un risque limité de contamination

Enfin, il faut le rappeler, le risque de contamination dans une salle de cinéma est très faible. Tant que vous gardez votre masque, la probabilité de contracter le Covid est proche de zéro. D'autant plus qu'une salle est en principe suffisamment grande et bien ventilée pour limiter le risque de transmission.

En revanche, le risque existe lorsque vous allez retirer votre masque pour manger, boire. Et pour limiter ce risque, mieux vaut être vacciné, tout simplement. Je vous rappelle que la vie d'avant passera probablement par la vaccination du plus grand nombre.