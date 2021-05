Un château de Chambord "tout beau tout propre" pour sa réouverture très attendue

REPORTAGE

"On aura un Chambord tout beau tout propre pour la réouverture." Dans les spacieuses salles du château, le directeur Jean d’Haussonville profite de ses derniers instants à déambuler seul dans ce palais quasi désert, presque fantomatique. "C’est à la fois très beau et un peu poignant. On a l’habitude d’un Chambord très vivant." Le retour à la (quasi) normale est prévu mercredi, comme pour les autres musées et monuments historiques. Leur jauge est fixée à huit mètres carrés par visiteur.

Bruits de perceuse et musique métal

Pendant le week-end, les employés se sont pressés pour terminer les derniers préparatifs. Au deuxième étage, les bruits de perceuse se mêlent à la musique métal écoutée par les ouvriers. "On est en plein montage d’une exposition qui présente 150 œuvres, c’est une vraie ruche", s'exclame Jean d'Haussonville.

A l'extérieur aussi, Chambord revient à la vie. Les anciennes écuries du maréchal de Saxe vont à nouveau accueillir les spectacles équestres.

"Les chevaux ne sont pas rouillés et il y a beaucoup de nouveaux comédiens et de nouveaux costumes", explique Frédéric Sanabra, dirigeant de la société Pegase Prod. Le premier spectacle est prévu mercredi avec une jauge réduite de moitié, à 250 personnes.