EN DIRECT - Le Sénat adopte un pass sanitaire largement modifié

Cette fois, ça y ‘est ! Après de longs moins de restrictions liées à l’épidémie de coronavirus, les Français vont enfin pouvoir aller boire un verre ou se restaurer en terrasse, se rendre au cinéma et aux musées. Mercredi, le pays se déconfine en effet partiellement, pour le grand soulagement de beaucoup. Le déconfinement n'est toutefois que partiel, et la suite continue de faire débat, notamment le pass sanitaire, dot une version sensiblement modifiée a été adopté par le Sénat dans la nuit

Un vent de liberté souffle dans d’autres pays, comme l’Autriche, les Etats-Unis ou le Canada. Même si dans certaines régions du monde, qui n’ont pas le même accès aux vaccins, l’épidémie reste à un niveau élevé. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir - Le pass sanitaire, très controversé, a été adoptée dans la nuit au Sénat mais dans une version largement modifiée - La France se déconfine partiellement avec la réouverture des terrasses et de certains lieux culturels - La décrue se poursuit dans les hôpitaux, avec 4.015 patients en sois critiques - A New York, le port du masque n’est plus obligatoire, même en intérieur

Le Sénat adopte un pass sanitaire modifié

Ajustement du calendrier pour davantage de clarté, encadrement renforcé du "pass sanitaire" controversé : le Sénat dominé par l'opposition de droite a adopté dans la nuit de mardi à mercredi le projet de loi de sortie progressive de l'état d'urgence, après l'avoir substantiellement modifié. Et sans surprise, c’est le très controversé pass sanitaire qui a animé les débats.

Cet outil doit soumettre l'accès aux grands rassemblements ou à certains lieux à la présentation d'un résultat négatif de dépistage du virus, d'un justificatif de vaccination, ou encore d'une attestation de rétablissement après une contamination. Les sénateurs ont précisé qu'il ne pourrait être mis en oeuvre que dans les lieux qui ne permettent pas d'assurer le respect des gestes barrières. Il pourrait être présenté sous forme papier ou numérique et les informations médicales auxquelles auraient accès les personnes autorisées à le contrôler seraient restreintes. Dans l'hémicycle, une nouvelle série de garanties a été adoptée par voie d'amendements PS, dont l'habilitation par le préfet des personnes autorisées à procéder aux contrôles.

Députés et sénateurs tenteront jeudi de se mettre d'accord sur un texte commun. En cas d'échec, l'Assemblée nationale aura le dernier mot.

Jour J pour la réouverture partielle

Enfin ! Les Français peuvent à partir de mercredi à nouveau se restaurer ou boire un verre en terrasse, ces dernières étant limitées à 50% de leurs capacités d'accueil et à six personnes par table. Les restaurants et cafés devront attendre le 9 juin pour accueillir des clients en salle. Ces derniers jours, les cafetiers se sont activés pour être fin prêts, livrés en caisses de boissons et fûts de bière, terrasses proprettes et installées. Certains ont ouvert des créneaux de réservation, déjà remplis.

Cinémas, théâtres et musées français peuvent de nouveau accueillir le public - masqué - avec des jauges maximales de fréquentation. Et le début du couvre-feu est retardé de deux heures, de 21h à 6h. Enfin, les grands centres commerciaux peuvent eux aussi rouvrir, et de préparent dans une certaine effervescence. Retrouvez ici notre reportage.

La décrue se poursuit dans les services de réanimation

Le nombre de malades du Covid-19 dans les services de réanimation a poursuivi sa baisse mardi ainsi que le total des hospitalisations, au plus bas depuis six mois, selon les chiffres de Santé publique France. Les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue) comptent désormais 4.015 patients contre 4.186 la veille

Le nombre d'hospitalisations dans son ensemble continue également à décroître à 22.058 contre 22.749 la veille, au plus bas depuis la fin octobre 2020. 996 nouvelles personnes hospitalisées avec diagnostic COVID-19 ont en outre été enregistrées au cours des dernières 24 heures. L'épidémie a causé la mort de 187 personnes en 24 heures à l'hôpital, portant le nombre total de décès à 108.069 depuis l'apparition de cette maladie en France.

Réouverture plus large en Autriche, New York tombe le masque

Le retour à la vie normale va encore plus loin en Autriche, où restaurants, hôtels et lieux de culture rouvrent totalement mercredi. Il faudra cependant montrer patte blanche à l'entrée des différents lieux, en effectuant un test sur place quand ce sera possible ou en présentant un résultat négatif, une preuve de vaccination ou d'anticorps.

Après avoir été à l'épicentre de la pandémie au printemps 2020 et observé une extrême prudence face au coronavirus depuis des mois, New York marque mercredi la levée de nombreuses restrictions chiffrées de capacité encore imposées, notamment dans les restaurants. A ces assouplissements s'est ajoutée l'autorisation faite aux personnes vaccinées de ne plus porter le masque, même en intérieur: après quelques jours d'hésitation, le gouverneur de l'Etat de New York a entériné cette autorisation des autorités fédérales, à partir de mercredi.

Sortie de crise en vue également au Québec, l'une des provinces canadiennes les plus durement touchées par le Covid-19 : le Premier ministre François Legault a annoncé mardi un "été de liberté" avec une levée graduelle des restrictions d'ici fin juin. Le couvre-feu sera ainsi levé le 28 mai et le port du masque ne sera plus obligatoire pour les personnes vaccinées à partir du 25 juin.

Situations encore préoccupantes en Inde et en Argentine

Cet espoir des pays occidentaux, où la vaccination bat son plein, contraste avec la situation toujours aussi catastrophique en Inde, où les campagnes d'immunisation ont dû être stoppées dans plusieurs endroits en raison du passage du cyclone Tauktae, qui a fait au moins 33 morts et 93 disparus. L'Inde, qui compte 1,3 milliard d'habitants, a dénombré mardi 4.329 décès, un nouveau record, et 263.533 cas en 24 heures, portant le bilan total à plus de 25 millions de cas et 278.719 décès. Partout, les hôpitaux sont saturés, les personnels soignants à bout de force, l'oxygène et les médicaments manquent.

La situation est également préoccupante en Argentine, qui a enregistré mardi des nombres records de nouveaux cas (35.543) et de décès (745) pour une seule journée.

Le Sommet sur les économies africaines demande la levée des brevets sur les vaccins

Les pays africains, européens et d'autres continents ainsi que les organisations internationales présentes au Sommet sur les économies africaines organisé mardi à Paris demandent la levée des brevets des vaccins anti-Covid, afin de permettre la production de vaccins en Afrique, a annoncé le président français Emmanuel Macron.

Plus d'un milliard et demi de doses de vaccin anti-Covid ont été administrées dans le monde, six mois après le début des premières campagnes de vaccination, selon un comptage de l'AFP, mardi après-midi. Près de 60% de ce total ont été administrés dans trois pays : la Chine (421,9 millions), les Etats-Unis (274,4 millions) et l'Inde (184,4 millions). Mais rapporté à la population, c'est Israël qui mène la danse avec près de six Israéliens sur dix complètement vaccinés.

Près de 3,4 millions de morts

La pandémie a fait au moins 3.391.849 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 10h00 GMT. Après les États-Unis (587.188 décès), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (439.050), l'Inde (278.719), le Mexique (220.493), et le Royaume-Uni (127.684).

Le nombre de morts quotidiens du Covid-19 aux Etats-Unis - 546 par jour en moyenne sur une semaine - est au plus bas depuis mars 2020, selon les autorités sanitaires américaines. Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués.