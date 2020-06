Règle des 100km : à J-1 de sa levée, les Franciliens ont bravé l'interdit en Normandie

REPORTAGE

J-1 avant la levée officielle de la limite des 100 km pour se déplacer... Mais avec ce temps estival et avec le grand week-end de Pentecôte, la tentation était grande de déjà transgresser la règle. Vous êtes nombreux, surtout les Franciliens, à vous être rendus - et à rester - en ce moment sur les côtes normandes.

"On s'est dit qu'on prenait le risque"

"On avait besoin de voir un peu l'horizon, on s'est dit qu'on prenait le risque", témoigne ainsi Sylvain. "On a fait deux heures de route et on est là, à Deauville." La voiture est garée place Morny et Sylvain est rassuré, car à Deauville, des plaques d’immatriculation francilienne, comme la sienne, il y en a pléthore. Les habitants de la ville les attendaient d'ailleurs de pied ferme.

"A un jour près, ça vaut le coup de braver l’interdit en famille, dit-il. On va aller manger une glace, ensuite on a pris des sandwichs parce qu'on ne savait pas si ou trouverait quelque chose. Donc on va aller manger avec les enfants au bord de la mer, on va peut-être aller voir les chevaux, les animaux, la nature !" Le bord de mer, ce sera toutefois seulement sur les fameuses planches, car la plage ne rouvre que demain.

"On respecte les gestes barrière, c'est l'essentiel"

Une règle un peu moins respectée chez sa voisine Trouville où, pour beaucoup de plaisanciers, quitte à avoir bravé la limite des 100km, autant poser sa serviette sur le sable. "On s'est engouffrés dans la brèche. On est venus pour ça et on savait que, même si c'était interdit, on allait tenter notre chance", avoue Delphine. "On respecte les gestes barrière, c'est l'essentiel. Il fait très beau, on se baigne, c'est fantastique".

Des touristes qui ne manquent pas d’aller flâner sur le port de Honfleur sous les yeux ravis de Corinne, derrière son comptoir. "On est très contents, Honfleur revit ! Les gens sont chaleureux, consomment, des glaces, des paninis, c'est prometteur ! Ils n'ont pas oublié Honfleur, on est contents !" Il ne manque plus que l’ouverture des restos, glisse-t-elle, et là, ce sera parti pour de bon.