Rentrée des classes : pour les parents, "il y a clairement un budget Covid"

TÉMOIGNAGE

"C'est un peu le rush avant la rentrée." C'est le dernier week-end avant de retrouver le chemin de l'école, et pour certains retardataires cela rime passage obligatoire dans les supermarchés pour acheter cahiers, stylos, et autre fournitures. C'est notamment le cas de Katia, mère d'une collégienne et d'une lycéenne rencontrée par Europe 1.

"Il y a énormément de monde dans les magasins"

"C'est un peu compliqué avec ce qu'il se passe en ce moment et les conditions actuelles", explique-t-elle. "On essaye de respecter les distances, mais ce n'est pas toujours facile : il y a énormément de monde dans les magasins. Mais normalement c'est bon là, on a tout ce qu'il faut, on croise les doigts." Poste de dépense traditionnellement important des familles, les fournitures de rentrée sont encore plus douloureuse cette année, faute de masques gratuits pour les élèves.

"La boîte de masques part très vite"

Et si l'allocation de rentrée a été exceptionnellement majorée de 100 euros à cause de la crise sanitaire, cela ne change pas grand chose. "Ça nous a quand même coûté bonbon avec les masques à acheter", confirme Katia. "Il y a clairement un budget Covid. Quand bien même les prix [des masques] sont bas, la boîte part très vite."