Pas de masques gratuits pour les élèves : "sidérant" pour le député Eric Coquerel

INTERVIEW

Obligatoires pour les élèves dès le collège, les masques ne seront pas pour autant gratuits pour tous, selon une information du journal Le Parisien confirmée par Europe 1. "Je trouve sidérant que le gouvernement négocie là-dessus", a réagi mardi sur Europe 1 le député de la France insoumise Eric Coquerel. "Si au bout d'un moment les gens mettent les mêmes masques sur plusieurs jours parce qu'ils n'en ont pas les moyens, tout le monde en paiera les conséquences", a averti l'élu de Seine-Saint-Denis.

Le député dénonce une erreur "majeure"

Pour Eric Coquerel, plus qu'une erreur "majeure du point de vue de l'égalité car l'école est gratuite et obligatoire", le gouvernement commet surtout une faute au regard de la situation sanitaire. "Si on demande qu'il y ait le masque à l'école pour les enfants de plus de 11 ans, c'est qu'on estime qu'il y a un risque épidémique important dans le cas contraire", souligne-t-il.

"Des familles peuvent être tentées d'utiliser le même masque"

Sans la gratuité, "des familles sans beaucoup d'argent peuvent être tentées d'utiliser le même masque" sur plusieurs jours, poursuit-il. Le député estime par ailleurs que c'est au gouvernement, et non aux collectivités, d'assurer des distributions gratuites. "Il y a une rupture de l'égalité dans le territoire. Ce n'est pas aux régions ou aux territoires de fournir les masques, c'est à l'Education nationale", conclut-il.