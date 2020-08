EN DIRECT - Coronavirus : le cap des 1.000 cas franchi en Guadeloupe

EN DIRECT

L'épidémie a repris une progression "exponentielle" en France, avec plus de 7.000 nouveaux cas d'infection enregistrés en 24 heures vendredi, et la barre des 1.000 cas dépassée en Guadeloupe. Cette reprise suit la tendance d'une résurgence mondiale de l'épidémie, contraignant de nombreux pays à durcir leurs mesures. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir Le ministère de la Santé a parlé vendredi d'une progression "exponentielle" des cas en France

Le Tour de France s'élance samedi, mais pourrait ne pas arriver à son terme...

La Hongrie referme ses frontières, le Canada prolonge la fermeture des siennes

Progression "exponentielle" en France, plus de 1000 cas en Guadeloupe

L'épidémie a repris une progression "exponentielle" en France, avec plus de 7.000 nouveaux cas d'infection enregistrés en 24 heures, a indiqué vendredi soir la Direction générale de la Santé. Depuis vendredi matin, le port du masque est donc obligatoire dans toutes les rues de Paris sous peine d'une amende de 135 euros, mais pas pour les cyclistes et les joggeurs : la mairie de Paris a obtenu un rétropédalage de la Préfecture sur la question.

La barre des 1.000 cas a par ailleurs été franchie en Guadeloupe, qui a enregistré 374 nouveaux cas de Covid-19 durant la semaine du 22 au 20 août, atteignant le nombre total de 1.145 cas confirmés par test PCR. Le port du masque de protection y devient obligatoire à l'extérieur pour toute personne âgée de onze ans et plus, mais pas sur toutes les plages, et la "pratique de toute activité dansante dans les établissements recevant du public et sur les lieux publics est interdite sur l'ensemble du territoire".

Le Tour de France ira-t-il jusqu'au bout ?

Les coureurs du Tour de France doivent s'élancer ce samedi depuis Nice, avec un protocole sanitaire strict. Mais le département des Alpes-Maritimes a été classé rouge sur la carte mesurant la circulation du coronavirus, jeudi. En conséquence, le préfet a pris la décision d'interdire l'accès aux zones de départ et d'arrivée. Et alors que les cyclistes vont traverser d'autres départements classés rouge, les organisateurs s'inquiètent de savoir si la Grande Boucle pourra être menée à son terme avec la crainte de coureurs positifs. "Si le Tour peut tenir jusqu'à Paris, ce serait déjà une réussite", reconnaît par exemple Romain Bardet, deux fois sur le podium de l'épreuve.

Nouvelles fermetures de frontières

Ailleurs dans le monde, plusieurs pays durcissent leurs mesures. À partir du 1er septembre, "les citoyens étrangers ne seront plus autorisés à entrer sur le territoire de la Hongrie. Les citoyens hongrois qui reviennent de l'étranger doivent être mis en quarantaine pendant 14 jours ou doivent présenter deux tests négatifs", a déclaré le chef du Bureau du Premier ministre.

De son côté le Canada va prolonger jusqu'au 30 septembre la fermeture de ses frontières internationales aux étrangers, à l'exception notamment de certains Américains, afin d'éviter la propagation du coronavirus, a annoncé vendredi le gouvernement.

En Argentine, Le gouvernement a annoncé ce vendredi la prolongation des mesures de confinement jusqu'au 20 septembre alors que le pays signale un record d'infections avec 11.717 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures

Plus de 24,5 millions de cas dans le monde

La pandémie a fait plus de 832.000 morts dans le monde depuis l'apparition du virus fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée. Plus de 24,5 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 181.704 décès. Suivent le Brésil avec 119.504 morts, le Mexique (62.594), l'Inde (61.529) et le Royaume-Uni (41.477).