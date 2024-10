Pascal Praud et vous - La retraite d'Antoine Griezmann, le budget 2025, la mort de Michel Blanc... Les moments forts de la semaine du 30 septembre

Après Raphaël Varane qui annonce sa retraite sportive, cette semaine, c'est Antoine Griezmann qui a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il mettait un terme à sa carrière en Bleu. Mais la semaine a également été marquée par un jeune homme qui s'est fait poignarder en sortie de boite de nuit dans le Calvados et, sur le plan international, par l'offensive de l'Iran sur Israël. Autant de sujets qui ont fait réagir en direct les auditeurs de Pascal Praud et vous.

Lundi : Jacques Vendroux n'est "pas surpris" de la retraite internationale d'Antoine Griezmann

C'est un nouveau départ retentissant que celui d'Antoine Griezmann du vestiaire des Bleus. Une décision qui a certainement dû en surprendre plus d'un, mais pas Jacques Vendroux. Le journaliste sportif, qui présente Le studio des légendes le vendredi soir sur Europe 1, estime que "Grizou" avait "moins de plaisir" à jouer en Bleu. Et d'ajouter : "Je trouve que c'est propre, bien fait, à son image. Je ne suis pas surpris de cette déclaration et il va se consacrer à son club, l'Atletico de Madrid".

Réécouter l'extrait :

Mardi : Jeune homme poignardé en sortie de boîte de nuit dans le Calvados, le gérant de la discothèque raconte le drame

Un jeune homme âgé de 17 ans et prénommé Kylian est mort dimanche après avoir été poignardé à Subles dans le Calvados, à l'extérieur d'une boîte de nuit, l'Octavia, et un suspect a été interpellé. Au micro de Pascal Praud, Charlie Madeleine, le gérant de la boîte de nuit raconte le déroulé du drame qui s'est produit devant son établissement.

Réécouter l'extrait :

Mercredi : Le porte-parole de Tsahal réagit à l'attaque iranienne sur Israël

Mardi soir, l'Iran a attaqué Israël dans une attaque de missiles, en réponse aux assassinats successifs des chefs du Hamas et du Hezbollah. Le lendemain, le porte-parole de Tsahal, le colonel Olivier Rafowicz, a dénoncé au micro de Pascal Praud "une agression sans précédent" de la République islamique d'Iran, ajoutant qu'Israël avait "le droit et le devoir de gagner, car se défendre n'est pas toujours suffisant".

Réécouter l'extrait :

Jeudi : Budget 2025, "il faut que tout le monde fasse un effort", pointe un auditeur

Le gouvernement doit faire des économies dans les mois qui viennent, et dans son projet de budget pour 2025, il prévoit de repousser l'indexation des retraites sur l'inflation au 1er juillet au lieu du 1er janvier. Si Didier, auditeur et retraité, comprend l'effort demandé, il plaide pour plus de justice fiscale.

Réécouter l'extrait :

Vendredi : L'hommage de Jean-Marie Poiré à Michel Blanc

Après l'annonce de la mort de Michel Blanc, le réalisateur Jean-Marie Poiré a réagi au micro de Pascal Praud. Il a loué "un acteur extraordinaire et très émouvant [...] qui pouvait être à la fois irrésistible et en même temps très émouvant, une palette fantastique". Mais l'homme derrière les trois premiers volets des Visiteurs a également levé le voile sur un aspect moins connu de Michel Blanc. "Chez lui par exemple, il chantait beaucoup au piano, il adorait chanter et préférait les chansons ringardes".