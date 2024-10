Pascal Praud et vous - Jeune homme poignardé en sortie de boîte de nuit dans le Calvados : le gérant de la discothèque raconte le drame

Un jeune homme âgé de 17 ans et prénommé Kilian est mort dimanche après avoir été poignardé à Subles dans le Calvados, à l'extérieur d'une boîte de nuit, l'Octavia, et un suspect a été interpellé. Ce dernier, âgé d'une vingtaine d'années, a été placé en garde à vue par les gendarmes. Les faits se sont déroulés à la fermeture de la discothèque aux environs de 6 heures du matin, relate son gérant, Charlie Madelaine, dans l'émission Pascal Praud et vous. Au micro d'Europe 1, il évoque le déroulement du drame en s'appuyant sur les images de vidéosurveillance.