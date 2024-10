Le gouvernement doit faire des économies dans les mois qui viennent, et dans son projet de budget pour 2025, il prévoit de repousser l'indexation des retraites sur l'inflation au 1er juillet au lieu du 1er janvier. Didier, retraité de 70 ans à Châteauroux, comprend cet effort demandé, mais plaide pour plus de justice fiscale dans l'émission Pascal Praud et vous. "C'est la facilité de taper sur les retraités (...) Il faut que tout le monde fasse un effort", estime-t-il sur Europe 1.