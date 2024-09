Football : Raphaël Varane, champion du monde 2018, annonce sa retraite sportive

L'ex-défenseur international Raphaël Varane, champion du monde 2018 avec l'équipe de France, a annoncé mercredi sa retraite sportive à l'âge de 31 ans dans un message sur son compte Instagram. "Je suis tombé et je me suis relevé mille fois, et cette fois c'est le moment d'arrêter et de raccrocher les crampons après mon dernier match où j'ai remporté un trophée à Wembley", a-t-il expliqué en référence à sa victoire avec Manchester United en Coupe d'Angleterre au printemps, avant son transfert cet été à Côme, en Italie, avec qui il n'a disputé qu'un match.

"Une nouvelle vie commence en dehors du terrain"

Le 11 août, Varane s'était blessé après 20 minutes de jeu lors de son premier match officiel avec Côme, en Coupe d'Italie, perdu face à la Sampdoria. Il n'était pas apparu en Championnat d'Italie depuis, son nom n'apparaissant pas parmi les joueurs du promu en Serie A enregistrés pour disputer le championnat. La presse italienne avançait alors que Côme allait résilier son contrat de deux ans signé fin juillet, avec une option pour une année supplémentaire.

Dans son message sur les réseaux sociaux, Varane laisse pourtant entendre qu'il va rester en Italie, malgré sa retraite de joueur. "Une nouvelle vie commence en dehors du terrain", explique-t-il. "Je vais rester à Côme. Mais sans utiliser mes crampons et mes protège-tibias. J'ai hâte de vous en faire part prochainement".

Varane avait déjà pris sa retraite internationale il y a deux ans

Après la Ligue 1 (Lens), qu'il a quitté à 18 ans, la Liga (Real Madrid), où il s'est constitué l'un des plus beaux palmarès du football français (4 Ligues des champions et 3 Ligas) et la Premier League (Manchester United) où il a ajouté à sa collection de trophées une Coupe de la Ligue (2023) et une Coupe d'Angleterre (2024), collectionnant toutefois les pépins physiques la saison dernière, Raphaël Varane espérait découvrir à 31 ans un quatrième championnat."Je n'ai aucun regret, je ne changerais rien", a encore dit Varane en référence à ses fréquentes prises de position sur les cadences infernales du calendrier imposées aux joueurs.

Varane avait déjà pris sa retraite internationale il y a deux ans. En équipe de France, il compte 93 sélections. Avec les Bleus, il a remporté la Coupe du monde 2018 et la Ligue des nations 2021 et est parvenu en finale du Mondial 2022.