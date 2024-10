Pascal Praud et vous - «Israël a le droit et le devoir de gagner» : le porte-parole de Tsahal réagit à l'attaque de l'Iran

Plusieurs dizaines de missiles ont été envoyés sur l'État d'Israël mardi soir par l'Iran, en réponse aux assassinats successifs des chefs du Hamas et du Hezbollah. L'État hébreu menace désormais de riposter militairement, laissant planer un risque d'embrasement régional. Invité au micro de l'émission Pascal Praud et vous, le porte-parole de l'armée israélienne, Olivier Rafowicz, dénonce "une agression sans précédent" de la République islamique d'Iran, ajoutant qu'Israël avait "le droit et le devoir de gagner, car se défendre n'est pas toujours suffisant".