"Pas loin de 100%" des TGV circuleront fin juin, selon le président de la SNCF

"La SNCF sera au rendez-vous des vacances des Français". Dans une interview accordée au JDD ce dimanche, le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou a tenu à faire passer un message clair alors que les réservations d'été sont "très en deçà des niveaux habituels", plus d'un mois après leur ouverture. Affectée par une perte de chiffre d'affaires "proche de quatre milliards d'euros" à cause du Covid-19, la SNCF met toutes les chances de son côté pour attirer de nouveaux ses clients, et repartir sur de bons rails.

Plus de TGV, une communication importante sur l'hygiène...

Dans cette optique, la première chose à faire est de remettre en circulation le plus grand nombre de trains possibles. Ce sera chose faite dès la fin juin puisque "pas loin de 100% des TGV circuleront". Le successeur de Guillaume Pepy à la présidence agitée (mouvement social, réforme des retraites, coronavirus) tient également à rassurer sur le désormais préoccupant sujet de l'hygiène. "Nous mettons beaucoup d'attention à désinfecter nos trains et à aider à gérer les flux dans les gares. Nous communiquons pour rassurer les voyageurs en étant très attentifs au respect du port du masque dès l'arrivée dans une gare et ensuite dans les trains."

... et un effort sur les prix

Pour remonter les moyennes de 20 % de réservations en juillet, et 8 % en août, la SNCF va aussi "faire des efforts commerciaux". "Nous venons de lancer une grosse campagne de promotion proposant trois millions de billets à moins de 49 euros, et nous doublons, de 15 % à 30 %, notre offre de petits prix par rapport à ce que l'on faisait l'année dernière au même moment", indique ainsi Jean-Pierre Farandou.

Un effort ne se limitant pas aux grandes lignes, puisque les TER aussi ont le droit à leur offre pour inciter les Français à prendre le rail : "En juillet et en août, un abonné annuel d'une région pourra voyager gratuitement dans toutes les autres." Quant aux jeunes, ils ne sont pas non plus oubliés car un "pass jeune TER à un prix très attractif" sera bientôt annoncé.