Les soldes d'été s'ouvrent sous le soleil mais les commerçants craignent la concurrence de l'ultra fast-fashion.

Sous un soleil estival et avec quelques signes d’embellie économique, les soldes d’été s’ouvrent ce mercredi jusqu'au 22 juillet en France. Mais si les professionnels espèrent profiter de la météo clémente et d’une légère reprise de l’activité, la concurrence féroce de l’ultra fast-fashion et des petits prix permanents pèse sur l’attractivité traditionnelle de ces quatre semaines de rabais.