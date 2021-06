Masque dans les classes : "L'intérêt pour les enfants est probablement complètement inutile"

Un masque inutile dans les classes ? Deux jours après la fin de l'obligation du port du masque à l'extérieur, c'est en tout cas ce que pointe le professeur Robert Cohen, vice-président de la société française de pédiatrie. Car si le masque n'est désormais plus obligatoire dans les cours d'école, il l'est toujours en classe. Or, selon les "différentes recommandations internationales, quand la circulation virale est faible, l'intérêt du port du masque des enfants entre le CP et le CM2 est probablement complètement inutile."

"Ce n'est plus utile"

"On avait accepté le port du masque en phase d'incidence de la maladie et quand l'épidémie était élevée, aujourd'hui ce n'est plus utile." Alors que les vacances scolaires d'été arrivent à grands pas Robert Cohen milite pour l'abandon du port du masque dans les classes, mais également pour les colonies de vacances. "Il ne va pas falloir qu'on continue à proposer que les enfants portent le masque en permanence en colonie de vacances quand ils sont à l'intérieur."

Et le pédiatre d'anticiper jusqu'au mois de septembre : "On peut penser que la rentrée scolaire, comme l'année dernière, verra une circulation virale faible. Et à ce moment, le port du masque dans ces tranches d'âge n'a pas beaucoup d'intérêt."