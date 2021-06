EN DIRECT - Euro : explosion des cas de Covid-19 en Russie, Moscou ferme sa fan-zone

Après avoir annoncé l'arrêt du port du masque à l’extérieur et la fin du couvre-feu pour dimanche, le gouvernement continue les allégements. "En juillet, les discothèques seront amenées à rouvrir, avec des conditions spécifiques", a annoncé jeudi le ministre de la Santé, Olivier Véran sur BFMTV. Dans le même temps, Santé publique France dévoile que plus de 81% des résidents en Ehpad sont vaccinés.

Dans le monde, les cas de coronavirus en Russie et aux Royaume-Uni explosent. Moscou a annoncé le fermeture de la fan-zone de la ville pour les supporters de l'Euro de football. Suivez la situation en direct.

Les informations à retenir Plus de 81% des résidents en Ehpad sont vaccinés

L'Institut Pasteur de Lille va tester un traitement contre le virus

La décrue se poursuit à l'hôpital

L'épidémie flambe en Russie et au Royaume-Uni

La situation continue de s'améliorer à l'hôpital

La pression a continué de diminuer jeudi dans les hôpitaux, qui comptent moins de 12.000 malades du Covid-19 hospitalisés, selon les chiffres de Santé publique France. Le plus important groupement hospitalier de France, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), a levé jeudi son "plan blanc", "au regard de l'évolution favorable des tendances que nous connaissons depuis plusieurs semaines", a annoncé sa direction.

Dans le détail en France, du côté des hôpitaux, la pression de l'épidémie a continué à se relâcher, avec 11.114 patients atteints du Covid-19 hospitalisés, contre 11.519 la veille, selon les données de Santé publique France. Seulement 198 nouvelles personnes ont été hospitalisées avec un diagnostic de Covid-19. 1.799 personnes se trouvaient dans les services de soins critiques, qui prennent en charge les cas les plus graves, contre 1.873 mercredi. Ces services ont enregistré 39 nouvelles admissions en 24 heures.

En Ehpad, 81% des résidents sont désormais vaccinés

81,1% des résidents d'Ehpad sont complètement vaccinés contre le Covid-19, mais seulement 41,9% des professionnels de ces établissements, selon de nouvelles données publiées jeudi par Santé publique France (SpF). L'agence sanitaire avait cessé pendant plusieurs semaines de publier ces indicateurs, ayant constaté qu'ils étaient surestimés.

Jeudi matin, le ministre de la Santé Olivier Véran a menacé de rendre obligatoire la vaccination pour les soignants, notamment en Ehpad, estimant qu'ils ne pouvaient "pas être moins vaccinés que la population générale. "Il y a 60% des adultes français qui ont déjà reçu une injection, il y a moins de 60% des soignants qui travaillent en Ehpad, ce n'est pas justifiable", a-t-il ajouté.

"J'appelle les employeurs, les salariés en Ehpad à se faire vacciner", a-t-il poursuivi, en prévenant que "si d'ici la fin de l'été ça ne devait pas s'améliorer, alors oui, nous nous poserions la question d'une obligation vaccinale pour ces publics particuliers". Tous les détails dans notre article.

L'Institut Pasteur de Lille va tester un traitement anti-Covid par suppositoire

L'Institut Pasteur de Lille s'apprête à tester une molécule potentiellement active contre le virus, et n'impliquant pas d'effets secondaires. Un traitement qui a reçu l'aval de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) pour le lancement d'un essai clinique sur plus de 600 patients de plus de 50 ans et non vaccinés.

"C'est le clofoctol, le principe actif qui présentait une très forte activité contre le virus SARS-CoV2 in vitro", explique Benoit Desprez, directeur scientifique de l’Institut Pasteur de Lille, au micro d'Europe 1. "Les patients sont des patients qui ont plus de 50 ans, qui ont des symptômes récents et qui sont positifs à la Covid-19, évidemment".

Les discothèques "amenées à rouvrir en juillet"

La fin de la crise pour les boîtes de nuit ? "En juillet, les discothèques seront amenées à rouvrir, avec des conditions spécifiques", a annoncé jeudi le ministre de la Santé, Olivier Véran sur BFMTV.

Les professionnels du secteur attendent maintenant le 21 juin pour connaître les arbitrages du gouvernement quant à la date de réouverture et les conditions d'accès aux boîtes de nuit. Entre pass sanitaire, jauges ou masque pour danser... Retrouvez tous les détails sur les protocoles sanitaires envisagés dans notre article.

Plus de 10.000 cas en 24h au Royaume-Uni, une première depuis février

Les autorités sanitaires britanniques ont enregistré jeudi 11.007 nouveaux cas de contamination au coronavirus en 24h, soit dépassant les 10.000 pour la première fois depuis fin février sur fond de poussée du variant Delta initialement détecté en Inde.

Pays d'Europe le plus endeuillé par la pandémie avec 127.945 morts, le Royaume-Uni a vu sa situation sanitaire nettement s'améliorer au printemps grâce à un long confinement et une campagne de vaccination très efficace.

Mais le sentiment de victoire face au virus est assombri par la brusque dégradation observée ces derniers temps. Cette tendance, marquée par un bond de 33,7% des contaminations en une semaine, a forcé lundi le gouvernement britannique à repousser de quatre semaines la levée totale des restrictions sanitaires.

Explosion des cas en Russie : Moscou ferme sa fan-zone

La ville de Moscou a annoncé vendredi fermer sa fan-zone de l'Euro de football et interdire tout évènement de divertissement réunissant plus de 1.000 personnes en raison de la récente flambée des cas de Covid-19. "Nous arrêtons pour un temps les évènements de divertissements de masse, et nous devons aussi fermer un temps les lieux de danse et la fan-zone" au complexe olympique de Loujniki, a indiqué le maire Sergueï Sobianine sur son site.

La capitale russe suspecte de "nouveaux variants" du coronavirus, a estimé jeudi le maire de Moscou pour expliquer la soudaine aggravation de l'épidémie dans la ville, où la campagne de vaccination patine depuis des mois. "Le plus probable, c'est que nous sommes confrontés à de nouveaux variants, plus agressifs et qui se répandent plus rapidement", a estimé Sergueï Sobianine durant une réunion par visoconférence avec des responsables gouvernementaux chargés de la lutte contre le Covid.

Il a relevé que les cas détectés quotidiennement dans la capitale sont passés en quelques jours de "3.000 à 7.000 et demain (vendredi), selon des données préliminaires, le nombre pourrait être de plus de 9.000". "C'est le triple, c'est une dynamique énorme que nous n'avions pas observée lors des vagues précédentes", a-t-il ajouté.

L'Allemagne rouvre ses portes aux voyageurs hors-UE vaccinés

L'Allemagne va de nouveau autoriser à partir du 25 juin l'entrée sur son sol de voyageurs entièrement vaccinés en provenance de pays hors Union européenne, a annoncé jeudi le gouvernement d'Angela Merkel.

Les voyageurs devront avoir reçu, au minimum 14 jours avant l'entrée en Allemagne, deux doses d'un vaccin anti-Covid approuvé par l'Agence européenne des médicaments.

Nouvelles restrictions la région de Lisbonne, au Portugal

A rebours de l'allègement des restrictions sanitaires dans plusieurs pays européens, le gouvernement portugais a décidé jeudi d'interdire les entrées et les sorties de la région de Lisbonne pendant le week-end, pour éviter que la hausse des cas de Covid se répande au reste du territoire.

Le Portugal avait enregistré la veille 1.350 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, soit le chiffre quotidien le plus élevé depuis fin février.

Plus de 3,8 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 3.835.238 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 10 heures GMT. Après les Etats-Unis (600.941 décès), les pays ayant enregistré le plus grand nombre de morts sont le Brésil (496.004) et l'Inde (381.903).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'OMS estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.