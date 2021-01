"La saison est en jeu" : la crainte des stations de ski de rester fermées en février

Après avoir perdu Noël à cause du coronavirus, les stations de ski vont-elles perdre l'intégralité de leur saison ? C'est en tout cas ce qui se profile, puisque ces dernières doivent en théorie rouvrir jeudi 7 janvier. Mais il y a fort à parier que cela ne soit pas le cas, à cause de l'évolution de la situation sanitaire en France. Sans perspective, les professionnels du secteur s'inquiètent pour les vacances de février et les vacances d'hiver traditionnellement consacrées aux sports de neige. Dépité, Alexandre Maulin, président de Domaines Skiables de France, en appelle au gouvernement au micro d'Europe 1, car c'est "l'intégralité de la saison qui est en jeu".

Une situation "incompréhensible"

"Demain, théoriquement, nous aurons nos remontées mécaniques. Mais les textes ne sont pas à jour pour nous le permettre : c'est incompréhensible." Une situation d'autant plus difficile à supporter que ces professionnels avaient proposé dès l'automne "de pouvoir faire de l'appréciation locale". "Le gouvernement est capable de le faire sur des mesures sanitaires, pourquoi ne pas le faire sur les autorisations d'ouverture ?"

"20% du chiffre d'affaires"

"Nous avons mis en place des protocoles pour une activité de plein air où le masque, sur les moments de regroupement que sont les remontées mécaniques, est obligatoire. Donc, nous ne voyons pas comment notre secteur d'activité pourrait permettre de propager l'épidémie" abonde-t-il. Car derrière l'enjeu de la réouverture des stations de ski au 7 janvier se profile celui des vacances de février. Congés qui représentent 20% du chiffre d'affaires de la profession, rappelle Alexandre Maulin.

Et sans réouverture le 7 janvier, le président de Domaines Skiables de France avance qu'il n'y aura pas de réservations pour cette période, et donc pas de Français sur les pistes.