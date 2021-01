EN DIRECT - Coronavirus : nouveau record de morts en 24 heures aux Etats-Unis

EN DIRECT

L'épidémie de coronavirus s'aggrave un peu partout après les fêtes de fin d'année, notamment aux États-Unis, qui ont déploré mardi soir un nouveau record de décès sur 24 heures avec plus de 3.930 morts, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins qui font référence. Alors que certains pays ont choisi de retarder la deuxième injection du vaccin BioNtech/Pfizer, le laboratoire a mis garde, estimant que l'efficacité maximale dans ce cas n'était plus démontrée. En France, un conseil de défense se tient mercredi matin, à la veille d'une conférence très attendue du Premier ministre Jean Castex sur la stratégie de vaccination. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir Les Français de plus de 75 ans non-résidents en Ehpad pourront se faire vacciner avant fin janvier, les pompiers et les aides à domicile de plus de 50 ans aussi

Les hospitalisations et réanimations en légère baisse, une dizaine de cas du variant britannique repérés en France

Nouveau record de morts en 24H aux Etats-Unis

Le laboratoire BioNTech met en garde contre le retard de la 2e injection de son vaccin

Nouveau record de morts en 24H aux Etats-Unis, Los Angeles débordée

Les Etats-Unis ont déploré mardi un nouveau record de décès sur 24 heures avec plus de 3.930 morts, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins qui font référence. Dans le même temps, le pays a enregistré plus de 250.000 nouvelles contaminations, selon un relevé effectué chaque jour à 20H30 locales par l'AFP des chiffres de l'université, actualisés en continu. Le nombre de personnes hospitalisées est aussi à un plus haut depuis le début de la pandémie, avec plus de 131.000 patients occupant des lits pour cause de Covid-19, selon les données du Covid Tracking Project.

Submergés par des cas de Covid-19 qui battent des records depuis plusieurs semaines, les services d'urgence de Los Angeles ont commencé à rationner l'oxygène et les lits, demandant désormais aux ambulanciers de ne plus transporter vers les hôpitaux certains patients en arrêt cardiaque aux chances de survie quasi nulles.

En France, hospitalisations et réanimations en légère baisse

Selon le dernier bilan publié mardi par les autorités sanitaires, près de 20.500 nouveaux cas ont été enregistrés en 24h. En période de vacances, cette donnée quotidienne a énormément varié depuis la mi-décembre, oscillant entre quelque 3.000 et plus de 21.000. Mais toujours loin, en moyenne, de l'objectif gouvernemental de descendre à 5.000 cas par jour. Les réanimations et les hospitalisations sont en légère baisse, avec 24.904 personnes hospitalisées (91 patients en moins par rapport à lundi) et avec 2.625 cas graves, soit 41 de moins par rapport à lundi.

867 nouveaux décès ont par ailleurs été recensés, pour un total de 66.282 morts en France depuis le début de l'épidémie.

La vaccination élargie, premières pistes d'accélération

Alors qu'une "dizaine de cas suspectés ou avérés" du variant britannique du coronavirus ont pour l'instant été repérés en France, a indiqué mardi le ministre de la Santé, la vaccination des personnes âgées de 75 ans et plus qui ne sont pas hébergées en Ehpad sera autorisée avant la fin du mois de janvier, a annoncé Olivier Véran. "Ça fait 5 millions de personnes", a précisé le ministre de la Santé. Il a également annoncé l'élargissement aux pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans la campagne de vaccination, pour le moment réservée aux résidents des Ehpad et aux soignants d'au moins 50 ans. Un conseil de défense sanitaire se tiendra mercredi matin à la veille d'une conférence de presse de Jean Castex sur la stratégie de vaccination.

Car l'exécutif est accusé de lenteur et de manque d'anticipation. Mardi soir, Emmanuel Macron a rencontré les élus locaux de Touraine, et leur a dévoilé ses pistes pour accélérer la campagne de vaccination. Pour la première phase, l'exécutif veut notamment installer en janvier 5 ou 6 centres par département. Le même jour, une trentaine de médecins, dont le docteur Jimmy Mohamed qui estime sur Europe 1 qu'on a "perdu beaucoup de temps", ont signé une tribune dans "Le Parisien" afin d'interpeller l'exécutif sur le démarrage trop lent de la campagne de vaccination contre le Covid-19 en France.

Pour accélérer cette vaccination, Pascal Champvert, président de l'association des directeurs au service des personnes âgées, a demandé sur Europe 1 que soit mise en place une vaccination à domicile.

Mise en garde de BioNTech

Le laboratoire BioNTech a prévenu que l'efficacité maximale de son vaccin développé avec le laboratoire Pfizer n'était pas démontrée si la deuxième injection était retardée, stratégie appliquée ou envisagée par plusieurs pays, pour vacciner plus de personnes. L'espace recommandé entre les deux injections est de 21 jours, mais le Danemark l'a porté jusqu'à six semaines et le Royaume-Uni à 12.

La deuxième injection du vaccin Pfizer/BioNTech peut être retardée de quelques semaines dans des "circonstances exceptionnelles de contextes épidémiologiques et de contraintes d'approvisionnement", sans excéder six semaines, ont estimé mardi les experts de l'OMS.

L'Angleterre confinée jusqu'en mars

Le nouveau confinement mis en place en Angleterre face à la flambée des contaminations due au nouveau variant du coronavirus ne devrait commencer à être levé qu'à partir de mars, et peut-être partiellement, a prévenu mardi un ministre du gouvernement britannique.

Avec plus de 75.400 morts, le Royaume-Uni est l'un des pays d'Europe les plus endeuillés par le Covid-19 et a été le premier au monde à administrer le vaccin du laboratoire britannique AstraZeneca et de l'Université d'Oxford. L’Écosse est également confinée et dans les deux cas les écoles restent fermées.

L'Allemagne prolonge et renforce ses restrictions

Confrontée à une forte dégradation de la situation sanitaire ces dernières semaines, l'Allemagne a prolongé et renforcé ses restrictions jusqu'au 31 janvier. La plupart des magasins non alimentaires, les bars, restaurants, équipements culturels, de loisirs et les écoles vont rester fermés. Les rassemblements privés ne sont autorisés, en dehors de son propre ménage, qu'avec une autre personne, contre cinq d'un autre foyer jusqu'ici.

Si l'Allemagne a déjà vacciné près de 265.000 personnes, sa stratégie de vaccination est, comme en France, sous le feu des critiques. La grogne monte dans les médias et jusqu'au sein du propre gouvernement d'Angela Merkel, face à des doses encore trop rares pour que le pays puisse vraiment accélérer sa campagne de vaccination. La décision de déléguer les commandes du vaccin Pfizer/BioNTech, qui est allemand, fait également partie des griefs contre le gouvernement. Lisez ici notre décryptage.

Les restrictions se multiplient dans le monde

Au Sénégal, l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu nocturne pour deux régions (Dakar et Thiès) a été annoncé par le président sénégalais Macky Sall. Ces nouvelles restrictions pour arrêter la hausse du coronavirus sont valables à partir de mercredi. Le pays fait face depuis la mi-novembre à une deuxième vague de coronavirus.

En Amérique latine, plusieurs provinces d'Argentine dont celle de Buenos Aires ont décidé d'imposer à nouveau mardi des couvre-feux ou des restrictions de circulation pour contenir la propagation du Covid-19, dont le nombre de nouveaux cas a augmenté ces dernières semaines, ont indiqué les autorités. Elles attribuent ces augmentations aux rassemblements des fêtes de fin d'année et aux fêtes clandestines, surtout dans les zones touristiques.

Croissance revue à la baisse par la Banque mondiale

La Banque mondiale a livré mardi un diagnostic pessimiste de l'économie mondiale, malade du Covid-19, et averti que son rétablissement dépendrait en grande partie de la rapidité du déploiement des campagnes massives de vaccination.

Le PIB mondial devrait progresser de 4% cette année, soit une baisse de 0,2 point de pourcentage comparé à la dernière projection, détaille l'institution dans ses perspectives économiques mondiales.

L'équipe d'enquêteurs de l'OMS sur l'origine du Covid est arrivée en Chine

Selon les informations d'Europe 1, l'équipe d'enquêteurs de l'OMS sur l'origine de la pandémie est arrivée à Pékin, où elle va observer une période de quarantaine d'au moins deux semaines. Une fois leur quarantaine terminée, les experts de l'OMS se rendront à Wuhan, considéré comme l'épicentre de la pandémie qui a causé à ce jour plus de 1,8 million de morts sur l'ensemble de la planète. On vous en dit plus dans cet article.

Plus de 1,85 million de morts dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.854.305 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 357.067 décès, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Viennent ensuite le Brésil avec 197.732 morts, l'Inde (149.850), le Mexique (127.757) et l'Italie (75.680).