Léon XIV : au lendemain de son élection, certains cardinaux racontent les coulisses du conclave

Le cardinal Robert Francis Prevost, premier pape américain de l'Histoire, a donc été désigné jeudi lors du conclave. Cette réunion à huis clos n'aura finalement duré que 24 heures, signe que cet Augustinien de 69 ans fait relativement consensus. L'envoyé spécial d'Europe 1 a pu échanger avec des cardinaux qui lui ont raconté une partie des coulisses du conclave.

La désignation du cardinal Robert Francis Prevost, après seulement quatre tours, démontre que cet homme de terrain et de gouvernance a séduit et su rallier sur son nom les différents courants de l'Église, des réformateurs aux conservateurs.

"Il n'y avait pas de perdant, il n'y a que des hyper gagnants"

Quelques heures après cette élection, le cardinal d'Ajaccio François Bustillo lève un peu le voile sur cette élection : "Nous ne sommes pas du tout dans la tactique et la stratégie. On était dans la simplicité et la confiance. Et moi, j'ai beaucoup admiré son 'oui'. Je lui dis merci pour son 'oui'. Il n'est pas évident d'accepter la charge et la responsabilité d'être pape".

Et c'était une évidence, confie juste après la première messe du pape Léon XIV dans la chapelle Sixtine, le cardinal franco-algérien Jean-Paul Vesco : "Quand il y a une campagne, on le sait très bien, on va filmer le camp de ceux qui ont gagné, le camp de ceux qui ont perdu. Et là, il n'y avait pas de camp, il y avait la joie sur tous les visages. Il n'y avait pas de perdant, il n'y a que des hyper gagnants".

Le cardinal Vesco a ensuite raconté ce qu'il s'est passé juste après l'élection : "Il est comme nous, en rouge, il part par une petite porte. Un quart d'heure après, il revient, ça y est, 'El Papa'. Nous, on est allés à Sainte Marthe, et puis on se préparait pour le dîner. Il est venu diner, dans son habit. Il y avait ce qu'il fallait pour boire, bien sûr qu'on était heureux de fêter ça". Heureux et peut-être soulagé de ne pas avoir été retenu au secret pendant de longues journées.