REPORTAGE - Au Capitole de Toulouse, les mariages reprennent... adaptés à la situation

REPORTAGE

Plus aucune cérémonie n'avait pu se dérouler dans le Capitole de Toulouse depuis le 14 mars dernier, crise du coronavirus et confinement obligent. Alors après avoir repoussé parfois plusieurs fois la date, certains couples comme Catherine et Gérald étaient heureux de pouvoir enfin se dire "oui".

>> EN DIRECT - Suivez en direct l'évolution de la situation

"Dès que qu'il y a eu une date pour la mairie, on l'a prise"

"Au nom de la loi, je déclare..." Ces mots et les applaudissements qui les accompagnent n'avaient plus résonné depuis deux mois et demi. Un soulagement pour le couple qui devait se marier le 30 avril. "Enfin !", s'écrie Gérald. À l'unissons, le couple se dit "heureux" d'avoir pu se marier malgré les circonstances.

Marie et Cyprien, eux aussi, ont profité de la première date qu'on leur proposait. "Il était prévu le 18 avril, on l'a reprogrammé au 21 mai et maintenant il est là", se réjouit Cyprien. "Ça a été compliqué mais on a attendu patiemment", fait remarquer Marie. Pour ce couple, il était "important" de se marier à l'église mais il fallait d'abord se marier à la mairie. "Dès que qu'il y a eu une date pour la mairie, on l'a prise", explique Cyprien.

Des cérémonies adaptées aux mesures sanitaires

Si le masque n'est pas obligatoire, les cérémonies sont limitées à trente personnes maximum. Et la salle a été adaptée. "Tous les sièges respectent les gestes barrières, c'est-à-dire à un mètre les uns des autres", note Christine Escoulan, l'adjointe en charge des mariages.

"Je lirai les articles sans masque parce que je suis très loin des marié.e.s. Par contre, lorsque je m'approcherai des marié.e.s, je mettrai une visière", ajoute-t-elle. "Et j'espère que pour eux ce sera toujours le plus beau jour de leur vie."

Au total, depuis la mi-mars, 200 cérémonies ont été annulées. Alors pour rattraper le retard, la mairie va proposer davantage de créneaux. Les jeudis, vendredis et samedis, 32 mariages pourront être célébrés contre 20 habituellement.