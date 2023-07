«Il faut qu'ils sachent qu'on est là pour eux» : dans le Var, la volonté de protéger les anciens des fortes chaleurs

Ce jeudi, le temps sera nuageux sur le Nord, bien ensoleillé au Sud, selon Météo-France qui a annoncé aussi un épisode caniculaire en cours sur le Sud-Est. La vigilance orange canicule en cours concerne neuf départements : Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Gard, Hérault, Var et Vaucluse.

Face à des températures qui frôlent les 40 degrés dans le Var, le centre communal d'action sociale (CCAS) se mobilise pour venir en aide aux personnes âgées, les premières victimes potentielles de ces épisodes de chaleur.

500 personnes suivies par le CCAS

Prendre des nouvelles des personnes âgées, seules ou vulnérables, c'est en ces temps de fortes chaleurs, le quotidien des agents du centre communal d'action sociale (CCAS). "Comment ça va ? Tu penses bien t'hydrater, à boire de l'eau ?", interroge l'agent.

À Montauroux, sur les 7.000 habitants, près de 500 sont suivis et 40 personnes ont demandé à avoir un contact régulier avec les agents du CCAS. Corinne Rizzo se déplace même pour apporter de l'eau, quelques courses ou simplement prendre des nouvelles. "On leur propose nos services. Il faut qu'ils sachent qu'on est là pour eux."

"Il faut s'enfermer comme des tombes"

"Sans clim, ça serait difficile. Évidemment, il faut boire, il ne faut pas sortir, il faut s'enfermer comme des tombes", lance cette personne âgée qu'est venue voir Corinne, rassurée de la voir.

"À partir du moment où on fait du préventif, en terme médical mais aussi en terme social, on évite les problèmes aigus. Les gens les plus fragiles n'osent pas déranger et comme ils n'osent pas déranger, il faut que nous les sollicitions", avance Jean-Yves Huet, médecin généraliste et maire de Montauroux. Dans cette commune de l'Estérel, deux salles climatisées sont également à disposition de la population.