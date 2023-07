Manger frais, volets fermés, douches froides... Voici les méthodes des Français pour faire face à la canicule

S'hydrater, rester à l'ombre, s'abriter... De nombreuses techniques sont à adopter pour éviter au maximum les dangers du soleil et de la chaleur. Depuis ce samedi 8 juillet, le thermomètre a fortement grimpé sur l'ensemble du territoire. Quatre départements du sud-est se trouvent en vigilance orange et Météo-France a annoncé des températures pouvant atteindre les 37 degrés. Face à ces fortes vagues de chaleur, il est important d'être prudent. Voici quelques bons gestes à adopter pour se protéger.

L'hydratation en priorité

Boire de l'eau. Un conseil qui paraît simple mais pourtant trop souvent oublié. En cas de canicule, il est primordial de boire au moins 3 litres par jour lorsque l'on est exposé au soleil. Les Français ont désormais l'habitude de vivre sous de fortes chaleurs et chacun a sa petite habitude pour rester au frais. "Moi j'ai pris une petite salade de crudités, concombre tomates et maïs, c'est rafraîchissant. Et puis après je vais rejoindre les copains au parc, petit soleil et petit jeu de cartes", raconte un riverain au micro d'Europe 1.

D'autres ont des techniques bien précises pour supporter le chaud à la maison. "J'ouvre les fenêtres ou je ferme les volets, je prends des douches froides avant de dormir et j'aère en permanence", explique un autre. Les professionnels de la restauration se sont eux aussi mobilisés pour empêcher leurs clients de suffoquer. Thomas, co-gérant d'une brasserie, apporte une carafe d'eau fraîche à ses clients avant même de leur demander ce qu'ils souhaitent consommer. "J'ai toujours un peu peur que des gens fassent des malaises quand ils arrivent".

Faire attention aux personnes âgées

Pour terminer, il est également important de faire attention à ses aînés pendant ces épisodes caniculaires. "Boire très régulièrement en sachant que les personnes âgées perdent la sensation de soif. Donc, même si on n'a pas soif, il faut boire. Si on peut aller régulièrement dans une pièce climatisée, c'est utile. Bien entendu", explique Patrick Champvert, président d'une association au service des personnes âgées avant de conseiller de prendre des nouvelles des personnes âgées de votre entourage tous les jours.