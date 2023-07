Canicule : avec les vagues de chaleur et le soleil, attention aux UV

Le Sud-Est de la France s'apprête à vivre une semaine étouffante. Ce dimanche, les Alpes-Maritimes ont une nouvelle fois été placés en vigilance orange canicule par Météo-France alors que les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse sont en alerte jaune. Cette chaleur va s'installer avec des températures proches des 40 degrés dans cette région et, jumelé à cela, un grand soleil et un indice UV qui atteint des sommets. Il était de 12, le maximum, ce dimanche du côté de Gap, et de 11 près de Nice et de Marseille. Face à cela, les dermatologues appellent à la plus grande vigilance.

100.000 nouveaux cas de cancers de la peau chaque année en France

Dans une période où le soleil est particulièrement violent, il ne faut pas prendre ça à la légère. "Les UV créent des dommages au niveau cutané, des cellules et des noyaux des cellules cutanées et cela induit deux phénomènes principaux. D'une part, un risque de cancer de la peau à moyen et à long terme, et d'autre part, le risque de vieillissement cutané", souligne le docteur Anne Bellut, secrétaire générale du syndicat des dermatologues. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont les coups de soleil de notre jeunesse et de notre enfance qui se transforment progressivement en mélanome, en cancer de la peau.

C'est pourquoi il faut se protéger tout au long de sa vie et faire preuve d'une extrême vigilance à ce sujet. "Pas d'exposition solaire entre midi et 16 heures. Privilégier la protection vestimentaire qui est la meilleure, la moins chère et la plus facile à mettre en œuvre. Un chapeau de soleil pour protéger également les oreilles et des lunettes de soleil pour protéger l'œil. Pour les zones qui ne peuvent pas être protégées par les vêtements, mettre une crème solaire d'un indice suffisamment élevé, au moins égale à 30", conseille la spécialiste au micro d'Europe 1. Chaque année, en France, environ 100.000 nouveaux cas de cancers de la peau sont détectés. Et la cause principale est évidemment l'exposition aux rayons UV.