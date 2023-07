Canicule : qu'est-ce que le dôme de chaleur, qui affole les thermomètres en Europe du Sud ?

Des températures qui s'envolent en Amérique du Nord, des records battus en Chine et le pourtour méditerranéen sous un soleil de plomb... L'hémisphère nord connaît une multitude de vagues de chaleur ces derniers jours.

En cause, le changement climatique mais également des phénomènes météos, comme le dôme de chaleur. Ce phénomène se fait à l'image de l'eau qui boue dans une casserole. Si vous prenez une casserole d'eau chaude, et qu'on y ajoute un couvercle dessus, la température augmente instantanément. L'eau se met à bouillir jusqu'à pousser le couvercle et déborder du récipient.

Un département en vigilance orange

En clair, le dôme de chaleur est une immense masse d'air chaude emprisonnée par des pressions atmosphériques et qui empêche la chaleur de se diluer et les nuages environnants de s'approcher. Les températures augmentent alors jour après jour. Cette compression est favorisée par le changement climatique, en particulier dans l'hémisphère nord et notamment en Europe, où le réchauffement est deux fois plus rapide que dans le reste du monde.

Cette semaine, c'est le sud-est de la France qui est particulièrement touché : jusqu'à 40 degrés au bord de la Méditerranée. L'Italie, la Grèce ou encore l'Espagne font face également à des températures affolantes. Le pic de chaleur est d'ailleurs prévu pour mardi et l'épisode caniculaire devrait durer jusqu'à mercredi. Un département, les Alpes-Maritimes, a été placé par Météo France en alerte vigilance orange.