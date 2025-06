EN DIRECT - Victoire du PSG : deux morts et 559 interpellations en France, un policier dans le coma artificiel

Un adolescent de 17 ans à Dax et un jeune homme de 20 ans à Paris ont tous les deux trouvé la mort en parallèle des célébrations de la victoire du PSG en Ligue des champions samedi soir. Après une soirée émaillée d'incidents un peu partout en France, une parade doit être organisée sur les Champs-Élysées à Paris. Suivez notre direct.

Deux personnes - un mineur à Dax et un homme à Paris - sont décédées dans la nuit de samedi à dimanche et 559 personnes ont été interpellées lors des célébrations en marge de la finale de la Ligue des champions remportée par le PSG, selon le ministère de l'Intérieur. Dans la Manche, un policier a également été blessé par un pétard et placé dans un coma artificiel.

Les principales informations : Après la victoire du PSG en Ligue des champions, de nombreux incidents ont éclaté un peu partout en France

Deux personnes sont mortes, un mineur de 17 ans à Dax et un jeune homme de 20 ans à Paris, en marge des célébrations

Un policier a été blessé par un pétard et plongé dans un coma artificiel dans la Manche

559 personnes ont été interpellées

Une parade des joueurs sur les Champs-Élysées doit se dérouler en fin d'après-midi

Manche : un policier blessé par un pétard et plongé dans un coma artificiel

Un policier a été placé en coma artificiel dans la Manche après avoir été blessé par un tir de mortiers d'artifice en marge du sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, a appris l'AFP dimanche de sources policières. Selon une source policière, il a été touché au niveau de l'œil, par un jet accidentel selon les premiers éléments de l'enquête, sur la place du parvis de la cathédrale de Coutances.

Il y a "peu d'éléments concrets pour le moment", a fait savoir à l'AFP le procureur de Coutances Gauthier Poupeau, précisant qu'une enquête a été ouverte dans un premier temps "pour violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique". "L'état du policier touché à l'arcade sourcilière est préoccupant", a ajouté le procureur.

Deux morts en marge des célébrations

A Dax, un mineur de 17 ans a été tué à coups de couteau lors d'un rassemblement pour célébrer le sacre du club parisien contre l'Inter Milan tandis qu'à Paris, dans le 15e arrondissement de la capitale, un jeune homme de 20 ans à scooter a été percuté par une voiture et a succombé à ses blessures.

A Grenoble, quatre personnes d'une même famille ont été blessées dont deux grièvement après qu'une voiture a heurté la foule célébrant la victoire du PSG.

559 interpellations

Il y a eu 559 interpellations dont 491 à Paris, qui ont conduit à 320 gardes à vue dont 254 dans la capitale, a ajouté le ministère.

Au cours de la soirée, émaillée d'incidents, 22 membres des forces de l'ordre ont été blessés dont 18 à Paris, selon la même source. Sept sapeurs-pompiers ont été blessés ainsi que 192 manifestants. Le ministère a décompté, selon un bilan provisoire, 692 incendies dont 264 véhicules.

Une parade des joueurs prévue sur les Champs-Élysées

Une parade des joueurs sera organisée sur les Champs-Élysées dimanche à partir de 17 heures, malgré les incidents de la veille. la parade se déroulera du rond-point des Champs-Élysées à l'Étoile. Les joueurs seront à bord d'un bus à impériale qui circulera sur un tiers de la chaussée, côté pair, du bas vers le haut de l'avenue, a détaillé le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez. Toutes les informations sur le dispositif de sécurité dans notre article ici.