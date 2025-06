Victoire du PSG : «Je ne veux pas que les débordements soient la seule image que l'on retienne», affirme Aurore Bergé

Article Suggestions

Invitée du Grand Rendez-vous ce dimanche, Aurore Bergé a condamné les débordements survenus après le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. La ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes salue l’action des forces de l’ordre et espère que le défilé de dimanche sur les Champs-Élysées reflètera l’esprit de fête et de rassemblement.