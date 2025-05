Finale de la Ligue des champions : ambiance tendue dans la capitale, 81 personnes interpellées

Dans la capitale, la victoire du Paris Saint-Germain échauffe les esprits. Des fauteurs de troubles s'attaquent aux forces de l'ordre via des jets de mortiers et de projectiles. 81 interpellations ont été comptabilisées ce samedi 31 mai à la fin du match, indiquent des sources policières à Europe 1.

D'après des sources policières, 81 interpellations ont été comptabilisées ce samedi 31 mai aux alentours de 22h45.

La situation est décrite comme très tendue sur place. Des fauteurs de troubles sont présents sur les Champs-Elysées et agressent des agents de police via des jets de mortiers et de de projectiles.

Un barriérage enfoncée

Des personnes tentent également, d'après nos informations, d'accéder à pied au périphérique. Sur la place de l'Etoile, le barriérage mis en place a été enfoncé par des individus voulant entrer en contact violent avec les forces de l'ordre.

Plus d'informations à suivre...

