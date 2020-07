EN DIRECT - Coronavirus : appel à se faire tester "au moindre symptôme" en France

EN DIRECT

Des vacances teintées d'une crainte d'un rebond de l'épidémie de coronavirus. Le nombre de cas de Covid-19 continue d'augmenter chaque jour en France, plus de deux mois après le déconfinement et quelques jours après la décision du gouvernement de rendre le masque obligatoire dans les lieux publics clos. Dans le monde, où la pandémie a tué plus de 627.000 personnes, les Amériques restent dans l’œil du cyclone : le cap des quatre millions de cas officiels a notamment été dépassé aux Etats-Unis, dont un détecté en seulement deux semaines. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les informations à retenir : Le nombre de cas continue d'augmenter en France, où 10 nouveaux foyers ont été détectés en 24 heures

Les autorités appellent la population à réaliser un test sérologique "au moindre symptôme" de la maladie

La pandémie a fait plus de 627.000 morts dans le monde, 15 millions de personnes sont infectées

Plus de 1.000 nouveaux cas et 10 foyers en 24 heures en France

Le nombre de nouveaux cas confirmés de coronavirus en France poursuit son augmentation, avec "plus de 1.000" jeudi, et "10 nouveaux" foyers de cas groupés détectés depuis la veille, a annoncé la Direction générale de la Santé (DGS). Le nombre de patients testés positifs au Covid-19 connaît une tendance continue à la hausse depuis trois semaines consécutives et cette "augmentation s'intensifie", souligne parallèlement Santé publique France : 3.589 nouveaux cas ont été détectés la semaine dernière en France métropolitaine, soit une hausse de 27% par rapport à la semaine précédente, après des hausses hebdomadaires de 21% et 13%, détaille l'agence sanitaire.

>> LIRE AUSSI - Prix des masques : une association de consommateurs réclame un plafond deux fois plus bas

Depuis deux semaines, le nombre de cas détectés progresse plus rapidement en pourcentage que le nombre de tests effectués, qui ont eux augmenté de 3% la semaine dernière et de 14% la semaine précédente, ajoute-t-elle. L'augmentation du nombre de patients positifs ne peut donc pas être mise uniquement sur le compte de l'intensification du dépistage.

Les autorités appellent à réaliser un test virologique "au moindre symptôme"

"Cette tendance de fond indique que nos habitudes récentes" (relâchement de l'application des gestes barrière, augmentation du nombre de contacts à risques...) "favorisent la circulation du virus depuis déjà plusieurs semaines", souligne la DGS dans un communiqué. "Au moindre symptôme, il est plus que jamais nécessaire de se faire dépister par test virologique, en s'isolant avant même d'avoir un rendez-vous puis dans l'attente du résultat", pour éviter que "des chaînes de transmission, parfois importantes, se forment" et empêcher "l'épidémie de rebondir", ajoute-t-elle. Environ 361.000 personnes ont réalisé un test virologique de dépistage la semaine dernière, dont 344.400 en métropole, selon Santé publique France. Des centres de dépistage sont notamment mis en place dans les zones les plus touristiques, comme dans le bassin d'Arcachon, en Gironde.

En Auvergne-Rhône-Alpes, l'Agence régionale de Santé (ARS) a entamé une campagne de dépistage en Haute-Savoie, après la découverte d'un cluster (foyer de contamination) probablement apparu lors d'un rassemblement familial à Annecy le 14 juillet. Selon France Bleu Pays de Savoie, le foyer aurait pour origine un mariage organisé sur un bateau sur le lac d'Annecy.

Une information judiciaire ouverte après le décès d'une aide-soignante en Ehpad

Jeudi, le parquet de Belfort a ouvert une information judiciaire pour "homicide involontaire" après le décès d'une aide-soignante qui avait contracté le coronavirus alors qu'elle travaillait dans un Ehpad. Deux sœurs de cette femme, Patricia Boulak, 53 ans, qui travaillait depuis 1989 à l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Rosemontoise, à Valdoie près de Belfort, avaient déposé plainte contre X pour homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui et non assistance à personne en péril.

"Cette information judiciaire va totalement dans le sens de notre plainte" et "va nous permettre d'apprécier les diverses responsabilités tant sous l'angle des soignants que des résidents", a commenté leur avocat Me Fabien Arakélian, qui défend également le fils d'un résident de cette maison de retraite mort du coronavirus. Les motifs retenus sont ceux "d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence" et "d'abstention volontaire des mesures destinées à combattre un sinistre dangereux pour les personnes", qui visent tant la personne physique que la personne morale, a-t-il précisé.

15 millions de cas dans le monde, les Amériques durement touchées

Ailleurs dans le monde, l'épidémie de coronavirus continue de se propager avec 15 millions de personnes infectées, dont plus de 8 millions pour le seul continent américain, forçant de nombreux pays à imposer de nouvelles mesures sanitaires. Au total, 627.307 personnes sont mortes du Covid-19 dans le monde, selon un bilan établi jeudi par l'AFP. C'est sur le continent américain que la situation reste la plus préoccupante. Aux Etat-Unis, le cap des 4 millions de cas officiels a été dépassé jeudi, ajoutant un million de cas en seulement quelque deux semaines, selon l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

Le président brésilien Jair Bolsonaro, contaminé par la maladie, a à nouveau fait parler de lui, jeudi, en se promenant à moto et en s'entretenant sans masque avec des balayeurs près de sa résidence à Brasilia.