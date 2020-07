Coronavirus : à Arcachon, les vacanciers dépistés sur le chemin de la plage

REPORTAGE

Le gouvernement le martèle : même en vacances, les gestes barrières ne doivent pas être oubliés face à l'épidémie de coronavirus. En France, 212 "clusters" sont actifs, dont plusieurs en Gironde. Alors, plusieurs centres de dépistage ont été mis en place dans l'un des lieux les plus touristiques de la région, le bassin d'Arcachon. Objectif de ces structures, localisées près de la gare et de l'une des plages les plus prisées : pousser les vacanciers à se faire tester, et éviter la "deuxième vague".

"On s'est dit : pourquoi pas en profiter"

"On était partis pour aller à la plage, on a vu qu'il y avait un dépistage gratuit, on s'est dit 'pourquoi pas en profiter'", témoigne Bastien, venu en tongs et maillot de bain avec sa belle-fille Ayanna. "Ça ne me fait pas peur, c'est comme une attraction", s'enthousiasme cette dernière devant le barnum, installé sous les pins.

Une attraction gratuite, qui nécessite seulement un numéro de sécurité sociale. "On a fait le test, on va y penser pendant 48 heures, le temps d'être sûrs de ne pas être positifs", souffle Bastien à la sortie. "Après, ça nous rassurera. Mais on continuera de porter des masques pour aller au magasin."

Le bassin d'Arcachon, une zone "particulièrement stratégique"

Ne jamais baisser la garde : c’est, de toute façon, la consigne donnée aux touristes. "Les vacances, c'est aussi un lieu de relâchement", note Julien Rossignol, directeur de l'hôpital d'Arcachon. "On souhaite véritablement être bien positionnés ici, parce que la population quadruple sur le bassin d'Arcachon l'été. C'est pour nous une zone particulièrement stratégique." Le dispositif devrait y être maintenu tout l'été.