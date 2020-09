EN DIRECT - Coronavirus : de nouvelles mesures attendues en France

EN DIRECT

Il y a six mois jour pour jour, le 11 mars dernier, l’OMS classait officiellement le nouveau coronavirus au rang de pandémie. Depuis cette date, la maladie, qui a fait plus de 905.000 morts dans le monde, n’a cessé de progresser et a profondément bouleversé les habitudes de citoyens de nombreux pays. En France, les conditions sanitaires devraient d’ailleurs être durcies après un Conseil de défense vendredi en fin en matinée, car le Covid-19 progresse de plus en plus vite. Suivez l’évolution de la situation en direct.

En France, la date symbolique des six mois va coïncider avec la présentation de nouvelles mesures face à une situation dépeinte comme "inquiétante". Le gouvernement "va être obligé de prendre un certain nombre de décisions difficiles", "dans les huit à dix jours maximum", a estimé cette semaine Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique qui guide les pouvoirs publics. Le président Emmanuel Macron lui a répliqué jeudi qu'il n'est pas question de "céder à quelque panique que ce soit".

Près de 10.000 cas (9.843) de Covid ont été enregistrés en 24 heures en France, selon les données rendues publiques jeudi soir. Un niveau record depuis le début de l'épidémie et le lancement des tests à grande échelle dans le pays. A noter que la Polynésie a enregistré jeudi son premier mort dû au coronavirus.

Plus de 905.000 morts en six mois

La France est loin d'être le seul pays en difficulté. Les Etats-Unis et le Brésil demeurent de loin les plus endeuillés avec respectivement 191.727 et 129.522 décès au total recensés jeudi soir. Près de 28 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans le monde à ce stade. La pandémie a fait au total au moins 905.269 morts dans le monde depuis fin décembre.

Jakarta va imposer dès lundi un nouveau confinement partiel, a annoncé le gouverneur, qui craint un "effondrement" des infrastructures sanitaires. Les bureaux et commerces des secteurs non essentiels seront fermés, ainsi que les lieux de loisirs et les lieux de culte les plus grands. Seule la vente à emporter sera permise dans les restaurants et cafés et les transports publics assureront un service minimum.

Le gouvernement britannique impose une quatorzaine aux voyageurs provenant du Portugal, de Hongrie et des territoires français d'Outre-mer. Le Portugal a par ailleurs durci ses propres règles sanitaires avant la rentrée scolaire de lundi : interdiction des réunions de plus de 20 personnes, de consommer de l'alcool dans les espaces publics et d'en acheter après 20h.

Donald Trump dans la tourmente

Aux Etats-Unis, la question du virus apparaît plus explosive que jamais à l'approche de l'élection présidentielle du 3 novembre. Le président Donald Trump a vigoureusement nié avoir menti aux Américains suite aux révélations fracassantes du livre du journaliste Bob Woodward, selon lequel le milliardaire était de longue date parfaitement conscient de la dangerosité de la maladie mais a préféré la "minimiser" face au public. "Il n'y a pas de mensonge (...) Je ne veux pas sauter dans tous les sens et commencer à crier : mort! mort!", a-t-il lancé.

Et alors que la polarisation apparaît à son comble, républicains et démocrates continuent de s'écharper au sujet d'un nouveau plan d'aide aux Américains, dont beaucoup pointent toujours au chômage. Les élus des deux bords s'accusent mutuellement de ne pas venir en aide à la population par calcul électoral avant le scrutin de novembre, pour qu'aucun camp ne puisse s'attribuer la réussite des négociations. Et la possibilité qu'il n'y ait aucune nouvelle aide d'ici là n'est désormais plus à exclure.