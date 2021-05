Gel obligatoire, 8m2 par client … les magasins rouvrent avec un protocole sanitaire strict

Restaurants, commerces-non essentiels, lieux culturels, etc… la réouverture de ces lieux ce mercredi marque la deuxième étape du plan de déconfinement du gouvernement. Une bonne nouvelle pour les commerçants et les consommateurs qui devront néanmoins respecter des règles sanitaires strictes.

>> EN DIRECT - Coronavirus : suivez l'évolution de la situation mardi 19 mai

Si le port du masque reste obligatoire en intérieur et en extérieur, les clients devront obligatoirement se désinfecter les mains à l'entrée des boutiques et ce, dès l'âge de onze ans. Le public est également incité à venir muni de leur propre sac et à payer en carte bancaire, grâce au sans contact, pour limiter la propagation du Covid-19.

Un espace de 8m2 par client

"Tous nos collaborateurs seront équipés de masques voire même de gants afin d'être sûrs qu'il n'y a aucun risque de contaminations", explique le directeur général des magasins C&A, Damien Defforey. "Nous avons pris la décision de fermer les cabines d'essayage et pour fluidifier le flux des clients, il y aura tout un petit parcours indiqué au sol, avec des flèches", ajoute-t-il. L'enseigne installe également des plexiglass aux caisses, pour protéger ses employés.

Une jauge de 8m2 par client devra être respecter dans les lieux ouverts au public. Cette jauge devrait être réduite à 4m2 d'ici le 9 juin si les conditions sanitaires sont réunies, avant d'être totalement levée à la fin juin si les indicateurs de l'épidémie restent au vert.