EN DIRECT - Coronavirus : un nouveau conseil de défense réuni dans la matinée

EN DIRECT

Le gouvernement va-t-il adopter de nouvelles mesures sanitaires, plus restrictives, pour lutter contre l’épidémie de coronavirus ? C’est tout l’enjeu du conseil de défense qui se tient mardi matin en visioconférence autour d’Emmanuel Macron, le démarrage très lent de la campagne de vaccination étant largement suffisant pour endiguer l’épidémie de coronavirus. Les conditions sanitaires ont d’ores et déjà été durcies en Afrique du Sud, confrontée à une nouvelle flambée. En revanche, les autorités russes misent sur le vaccin, même si le pays est devenu lundi, avec une nouvelle méthode de décompte, le troisième pays le plus endeuillé au monde. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir : - Un conseil de défense se réunit mardi matin, avec à la clé un éventuel durcissement des restrictions - La Russie a changé sa méthode de comptage des victimes et est devenu le troisième pays le plus endeuillé au monde - L’Afrique du Sud a adopté des mesures sanitaires drastiques pour endiguer une nouvelle flambée de l’épidémie

Un Conseil de défense dans la matinée

La campagne de vaccination a débuté dimanche en France, mais, spécialistes et autorités en conviennent, elle est encore de beaucoup trop faible ampleur pour que la vigilance face au coronavirus se relâche. Au contraire, même, de nouvelles restrictions sanitaires pourraient être décidées mardi à l’issue d’un conseil de défense réuni en visio-conférence autour d’Emmanuel Macron. La piste d’un troisième confinement, local ou national, est même sur la table.

Comme toujours, le gouvernement se basera sur les données épidémiologiques pour prendre d’éventuelles mesures plus restrictives. Et ces données restent inquiétantes. D'après les chiffres publiés sur le site du gouvernement, la France comptait en effet lundi 63.109 morts du coronavirus sur son territoire, soit 363 de plus depuis la veille. Par ailleurs, la pression hospitalière continue de s'intensifier avec 25 nouveaux patients hospitalisés pour Covid-19 et 44 nouveaux cas graves. Au total on compte donc 24.678 Français hospitalisés et 2.703 dans les services de réanimation.

Invité d’Europe 1 lundi soir, Alain Fischer, le "M. vaccin" du gouvernement, a assumé la lenteur du processus de vaccination dans le pays. "C'est bien que l'on n'aille pas plus vite", a-t-il affirmé. La lenteur de la stratégie vaccinale française "donne le temps de faire les choses bien en termes de sécurité, d'efficacité, d'organisation et d'éthique avec le consentement", a-t-til encore argué.

La Russie, troisième pays le plus endeuillé

Avec près de 26.000 morts en novembre, et 186.000 cette année, la Russie a vu d'un seul coup son bilan de l'épidémie de Covid-19 multiplié par trois, après l'adoption par l'office russe des statistiques (Rosstat) d'une nouvelle comptabilité plus proche des normes internationales. Le pays comptabilisait précédemment quelque 55.265 morts depuis le début de la pandémie.

Ces nouveaux chiffres placent la Russie au troisième rang mondial, derrière les Etats-Unis (près de 335.000 morts), selon les derniers chiffres publiés lundi soir, et le Brésil (plus de 191.000). Malgré ce nouveau bilan alarmant, les autorités russes ont rejeté l'idée de tout nouveau confinement, tablant sur l'efficacité du vaccin national, le Spoutnik-V, déployé début décembre.

Vente d'alcool interdite en Afrique du Sud

La vente d'alcool est interdite et le port du masque désormais obligatoire partout en Afrique du Sud, a annoncé lundi le président Cyril Ramaphosa, alors que le pays vient de dépasser le million de cas positifs au coronavirus. La consommation d'alcool génère "des comportements à risque" et fait grimper le nombre d'admissions dans les services d'urgence, qui ont mieux à faire en ce moment, a fait valoir le président.

1,7 million de morts, et il faut se préparer au pire, prévient l’OMS

Avant les nouveaux chiffres russes, la pandémie avait fait plus de 1,76 million de morts dans le monde, sur plus de 80 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP lundi à la mi-journée. L'Espagne a officiellement franchi lundi la barre des 50.000 morts du Covid-19 depuis le début de l'épidémie: il s'agit du quatrième pays le plus endeuillé en Europe occidentale, derrière l'Italie, le Royaume-Uni et la France.

L'Organisation mondiale de la santé a prévenu lundi que malgré la sévérité de la pandémie de Covid-19, qui a tué plus de 1,7 million de personnes et en a infecté des dizaines de millions d'autres en un an, il était urgent de se préparer "à pire". "Cette pandémie a été très sévère. Elle s'est répandue à travers le monde très rapidement et elle a touché chaque recoin de la planète, mais ce n'est pas nécessairement la pire", a mis en garde Michael Ryan, le responsable de l'OMS en charge des situations d'urgence. "Son taux de mortalité est relativement bas par rapport à d'autres maladies émergentes", a ajouté le médecin, pour qui il "nous préparer à l'avenir à quelque chose qui sera peut-être encore pire".