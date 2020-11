EN DIRECT - Coronavirus : les Etats-Unis préparent une campagne de vaccination massive

L’Europe est péniblement en train de sortir de la deuxième vague de l’épidémie de coronavirus. En France comme chez ses voisins, la situation est progressivement en train de s’améliorer, et les mesures sanitaires devraient être allégées dans les jours ou semaines à venir. Du coup, c’est vers le vaccin que tous les esprits se tournent. Aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé mais le plus avancé en la matière, une vaste campagne de vaccination devrait commencer dès la mi-décembre. Mais l’exemple de la ville canadienne de Toronto, qui va imposer un reconfinement pour quatre semaines, montre que la pandémie est encore bien présente. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir : - Les Etats-Unis devraient lancer une campagne de vaccination à la mi-décembre - La situation s’améliore en Europe, plusieurs pays allègent les restrictions - La France a enregistré plus de 13.000 nouveaux cas en 24 heures, les indicateurs ont à la baisse

Vers une campagne de vaccination massive dès la mi-décembre aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, de loin le pays du monde le plus durement touché par l'épidémie, les autorités espèrent lancer avant la mi-décembre une campagne massive de vaccinations dans l'espoir de parvenir au printemps à l'immunité collective. Cette campagne sera lancée sitôt les premiers vaccins approuvés par l'Agence américaine des médicaments (FDA), a déclaré dimanche Moncef Slaoui, un haut responsable de l'opération gouvernementale pour les vaccins.

"Notre plan est de pouvoir transporter les vaccins vers les sites d'immunisation dans les 24 heures suivant l'approbation, donc je m'attends à ce que ce soit peut-être au deuxième jour après l'approbation, le 11 ou le 12 décembre", a déclaré Moncef Slaoui sur CNN. "Normalement, avec le niveau d'efficacité que nous avons (95%), le fait d'immuniser 70% ou presque de la population permettrait d'avoir une vraie immunité collective. Cela arrivera probablement en mai, ou quelque chose comme ça", a-t-il affirmé. Le gouvernement américain prévoit déjà de vacciner 20 millions de personnes à risque en décembre, puis 25 à 30 millions par mois.

L'épidémie continue de progresser de façon galopante aux Etats-Unis, avec près de 160.000 nouvelles contaminations enregistrées dimanche au cours des dernières 24 heures, selon l'Université Johns Hopkins. Le virus a infecté plus de 12 millions de personnes et fait près de 257.000 morts dans le pays, de loin le plus endeuillé du monde, devant le Brésil (plus de 169.000 morts).

La situation s’améliore en France

Les signaux d'une décrue de l'épidémie se confirment : 215 malades du Covid-19 sont décédés ces dernières 24 heures, 61 de moins que la veille, et le taux de positivité des tests a reculé à 14%, a indiqué dimanche soir Santé Publique France. Le nombre de décès liés au coronavirus se monte à un total de 48.732, dont 33.445 dans les hôpitaux.

L'amélioration se poursuit aussi du côté du nombre de nouveaux cas détectés. Dimanche, ce chiffre s'élevait à 13.157, contre 17.881 samedi et près de 23.000 vendredi. Un chiffre surveillé attentivement par le gouvernement qui s'apprête à un allègement par étapes du confinement. Les "assouplissements" au confinement en vigueur depuis le 30 octobre se feront en effet en "trois étapes" d'abord autour du 1er décembre, puis avant les congés de fin d'année, puis à partir de janvier 2021", a annoncé le porte-parole du gouvernement dans un entretien à la presse.

Premières mesures pour accueillir un éventuel vaccin

Six contrats d'approvisionnement en vaccins contre le Covid-19 devraient avoir été signés d'ici fin novembre, a indiqué dimanche Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'Industrie, relevant que 15% des volumes acquis par l'UE iront à la France. "Nous avons six contrats, soit signés soit en passe de l'être : quatre contrats signés et deux pré-accords dont la rédaction juridique doit suivre un processus de validation. Donc, six accords signés d'ici fin novembre", a dit sur Radio J la ministre, impliquée dans les négociations au niveau européen.

Reste à savoir comment le vaccin serait accueilli par la population. Selon un sondage exclusif BVA pour Europe 1, 6 Français sur 10 sont partants pour se faire vacciner contre le coronavirus. Mais seulement 20% envisagent en revanche de le faire dès que possible. Pour le reste des sondés, l'inquiétude liée à la rapidité de la conception du vaccin et aux potentiels effets secondaires est trop forte.

Près de 1.000 visons abattus en Eure-et-Loir

Environ 1.000 visons ont été abattus dimanche dans un élevage situé près de Chartes, après une contamination au coronavirus. Pour les autorités, l'objectif était de limiter la propagation du virus, mais aussi de supprimer le risque d'une mutation de celui-ci, qui pourrait mettre en danger la recherche d'un vaccin contre le Covid-19.

Du mieux en Europe

Le gouvernement britannique a annoncé que le confinement instauré en Angleterre pour quatre semaines ne sera pas prolongé au-delà du 2 décembre, date à laquelle cette province britannique retournera à un système de restrictions locales. Au Royaume-Uni, le pays le plus endeuillé d'Europe, chaque province britannique décide de sa propre stratégie face à la crise sanitaire.

La stratégie de l'Espagne face à la pandémie de Covid-19 "donne des résultats", a déclaré dimanche le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez en présentant le plan de vaccination de son pays pour 2021. L'Espagne n'enregistre plus que 400 cas de Covid-19 pour 100.000 habitants en moyenne depuis 14 jours, contre 530 cas au début du mois, a fait valoir M. Sanchez à l'issue d'un sommet virtuel du G20 de deux jours.

Près de 1,4 million de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 1.381.915 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi dimanche par l'AFP à partir de sources officielles. Plus de 58.165.460 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 37.053.500 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 256.725 décès, suivis par le Brésil (169.183 morts), l'Inde (133.227 morts), le Mexique (101.373 morts) et le Royaume-Uni (54.626 morts).